La campaña tendrá lugar el próximo miércoles 30 de octubre, entre las 9 y las 15 horas en el predio de la Facultad de Bromatología de la UNER (Gral. Perón 1154, cerca del ex Frigorífico). La atención será por orden de llegada y contará con la participación de estudiantes y docentes de la carrera de Medicina Veterinaria de la Unidad Académica.

La vacunación, enmarcada en la Semana de la Ciencia, será coordinada por docentes de dicha carrera y acompañada por la Dirección de Veterinaria de la Municipalidad, que proveerá las vacunas a administrar.

A través de un comunicado, las entidades organizadoras solicitaron que las mascotas tengan más de 4 meses de edad en estado orgánico general bueno y concurran con un tutor responsable -mayor de 18 años-, con elementos apropiados de sujeción (collar y correa, en ambos; bozal para los perros; y caja, jaula o bolso que impida su fuga en el caso de los gatos)

“Cabe destacar que el control de enfermedades zoonóticas evita que las mascotas enfermen y sean portadores y transmisores de enfermedades a las personas, por esto es muy importante la tenencia responsable de mascotas y el realizar los tratamientos preventivos correspondientes”, señalaron.

Asimismo, por la tarde, se realizará la vacunación antirrábica en los refugios “Patitas”, “la Casita” y “San Roque”, que estarán a cargo de un profesional veterinario y un número reducido de estudiantes avanzados de la carrera Medicina Veterinaria, y colaboradores.

