Será la edición XXI de la jornada de concientización ambiental dirigida a escuelas de la ciudad. La fecha prevista para la realización del Grito Blanco es el 17 de octubre y consistirá en una caminata desde las calles 25 de Mayo y Rocamora rumbo a la Plaza Urquiza. La convocatoria es las 8.30 horas.

El acto central será en la Plaza Urquiza, donde se entonará el Himno Nacional y los alumnos de las instituciones educativas que participen podrán pasar al escenario para compartir acciones o actividades referidas a la defensa del medio ambiente que hayan desarrollado.

Desde la Asamblea Ambiental Ciudadana expresaron que “el Grito Blanco es la oportunidad que tienen los estudiantes de Gualeguaychú, para expresar a su manera y públicamente, su protesta contra la contaminación ambiental y para reiterar a las autoridades, y a los mayores, sus pedidos y sus exigencias en defensa del derecho a vivir su futuro en un ambiente sano”.

Y agregaron: “Seguimos en la defensa de la Vida y en la lucha contra U.P.M y contra todo tipo de contaminación ambiental”.