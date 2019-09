Rechazo de los adultos mayores de Gualeguaychú por lo bolsones del PAMI

Por esto mismo, el PAMI repartió bolsones para atenuar la crisis, pero lo escasos que son los mismos generaron indignación entre los adultos mayores de la ciudad. Más precisamente, son siete los productos que componen el bolsón: una botella de aceite, una cajita con arvejas, un paquete con arroz, dos con fideos, uno con lentejas y uno más con polenta.

“Esto responde a un lógica cero que responde al déficit cero y ajustar con los que menos tienen, donde el director ejecutivo del PAMI Sergio Casinotti se jacta de que la obra social de los jubilados no tiene más déficit pero lo que no dice es que eso es porque lo hizo a costa de no actualizar el monto de subsidio a la alimentación y donde los adultos mayores se deben pagar, por ejemplo, sus estudios médicos”, afirmó indignado Víctor Hugo Lapido, titular del Área del Adulto Mayor municipal

“Cuando lo hacés a costa de la gente, es muy fácil decir que los números te cierran. Todo esto responde a la lógica perversa con la cual actúan, que no es otra que quitando derechos. Y cuando quitás derechos, quitás vida. Y la pérdida de esos derechos y esas vidas lo vemos en el ajuste que hicieron en las jubilaciones, con la Ley que sancionaron; en la nueva actualización, en la quita de medicamentos gratuitos, y también en el bolsón para atenuar la crisis, que es una limosna, una vergüenza”, agregó el funcionario local y concluyó: “El Gobierno nacional, luego de perder aplastantemente las PASO, trata de hacer todo para revertir esa situación, sin embargo ni siquiera en este caso tiene en cuenta a los adultos mayores”.