En el marco de la Exposición Rural de Palermo, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA) – Distrito Entre Ríos, rindieron un especial reconocimiento a las 34 cabañas entrerrianas que participan en esta edición de la emblemática muestra agropecuaria nacional.

El acto contó con la presencia de destacadas autoridades provinciales y referentes de la cadena agroindustrial. Por parte del Gobierno provincial, encabezaron la entrega de distinciones la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-ho; y el subsecretario de Ganadería, Martín Sieber.

En representación del Distrito Entre Ríos de la SRA participaron los directores Juan Diego Etchevehere y Mariano Berisso, acompañados por los delegados zonales Mayda Spiazzi, Gastón Leynaud, Andrea Firpo y Miguel Domé. Asimismo, estuvieron presentes autoridades del Ateneo SRA —su presidente, Lucas Vidal, y el vicepresidente, José Ignacio Fernández— junto al exdirector de la entidad, Mauricio Sordelli.

El encuentro contó además con el acompañamiento institucional de la cúpula nacional de la SRA, encabezada por su presidente, Nicolás Pino, y su vicepresidente, Marcos Pereda. Se sumaron también importantes referentes del sector productivo regional como Sergio Dalcol (presidente de FARER), Matías Martiarena (presidente de FAA Entre Ríos) y Martín Rapetti (presidente de Angus Litoral), entre otros dirigentes agropecuarios.

"Desde el Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina reafirmamos nuestro compromiso de acompañar y reconocer el esfuerzo de nuestros productores. Estamos convencidos de que la excelencia, dedicación y genética de las cabañas entrerrianas son un motivo de orgullo para nuestra provincia y un pilar fundamental para el desarrollo ganadero nacional."