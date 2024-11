Por Eduardo García Jurado (*)



Las jornadas sobre Redes Sociales y Violencia, que pronto se concretaran, son de gran significado atento a la realidad que impone el proceso de globalización, basado en las nuevas tecnologías de comunicación. Con internet nos hemos convertido en una tribu más del planeta tierra. Y en el nuevo siglo que transitamos las redes sociales y sus plataformas (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, TikTok, WhatsApp, Meta, etc.), la información, el conocimiento se encuentra fácil, rápido y en abundancia. Ello significó un avance ilimitado para interacción entre personas, empresas, instituciones.



Pero también implica un cambio radical en cuanto a límites éticos. Los intereses económicos subyacentes predominan sobre los intereses sociales e individuales de la democracia liberal. Están causando un cambio cultural que nos lleva al predominio del individualismo, quedando los usuarios prácticamente adictos a su uso (celulares, Tablet,), neutralizando en gran medida el sistema educativo formal.



Y los más grave es que anida falsedades- imponiendo realidades inexistentes(-posverdad-); este sistema informático comunicacional provoca discursos de odio, violencia verbal sistemática, que atenta contra el desarrollo armónico de los individuos, ciudadanos de una sociedad formada en los principios de solidaridad, fraternidad, libertad, igualdad y participación en pos del bien común.



Hoy las redes sociales son un factor generador de violencia, la cual termina en violencia material, física, en autodestrucción (recordar lo acontecido hace pocos meses con un adolescente de 14 años, que por inteligencia artificial se enamoró de una mujer irreal, que lo motivo al suicidio) o la eliminación del otro. Además, y de suma trascendencia, llegan los mensajes, imágenes sexuales, con contenido explícito y sin protección de eventuales menores receptores o posibles víctimas de captación/trata; provocan la ludopatía-apuestas online, con juegos que “permiten ganar plata fácil” y tienen a los adolescentes como principales víctimas.



Es de importancia tener muy presente que en el discurso del odio, machacan constantemente contra todo lo instituido ,desprestigiando las instituciones republicanas y a sus operadores, llevando a postura de la destrucción de todo aquello que conforma el sistema democrático inspirado en la Revolución Francesa y los principios de la emancipación de los EE.UU.- La pluralidad, diversidad que naturalmente genera conflictos y que superamos con acuerdos, conciliación y negociación, pretende ser suplantado por antagonismos inconciliables.



Tal cual describe Eric Sadin, desde el mimo título de su libro este sistema comunicacional nos lleva a la era del individualismo tirano y al fin de un mundo común, al hacer creer que el manejo de las redes nos convierte en seres poderosos, anónimos o con posibilidades de convertirnos en famosos y porque no en los llamados hoy “influencers”. De la era del acceso a la información pasamos a la era del exceso, convirtiéndonos en adictos a las redes sociales, por intermedio de los modernos celulares. Así nos alejamos de la realidad, de la vida comunitaria, para terminar en la nada misma, ya que la violencia engendrada nos lleva a querer la destrucción de todo el “viejo sistema”, sin aporte de nuevos y mejores caminos .



Como decía el contemporáneo escritor Octavio Paz, refiriéndose a los movimientos revolucionaros latinoaméricanos, de la década del setenta , que sí bien los movilizaban utopías, no tenían “la pieza de recambio”. Naturalmente lo de hoy no es comparable, puesto que los adictos a las redes sociales,en su eje negativo, no tienen utopías ni ambiciones colectivas-también son víctimas-, puesto que actúan falsamente auto empoderados y sin espíritu crítico Muchas veces partiendo de hechos falsos (faxe news), no reales, que son tomados como la verdad.



Ante todo lo expresado,debemos preguntarnos, razonar, para comprender y actuar en consecuencia, de donde proviene este sistema ,¿ de los que se enriquecen con esta globalización tecno, informática y financiera ?. Con poderes ilimitados, sin estado-nación--¿ A dónde nos quieren llevar. Acaso,a un nuevo y viejo DIOS llamado Mercado……? SIN LIMTE ALGUNO….y con su máxima expresión la llamada inteligencia artificial.



Debemos asumir el adelanto informático en el marco de una “ciudadanía digital, crítica, consciente y responsable”.



Hay que reconstruir la esperanza, la confianza, ante los intentos de ruptura del pacto social, con solidaridad, revalorizando las acciones comunitarias, con un Estado-Nación presente, eficiente que de marco al esfuerzo individual y colectivo, en favor del bien común.



La participación de los educadores, los padres y de la ciudadanía misma, en las jornadas programadas constituye una valiosa presencia a los efectos de tomar dimensión de las nuevas acechanzas que la globalización nos trae en su faz negativa.-



(*) Miembro de CEPES. Ex Juez Penal y Docente Universitario.