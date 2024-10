Aunque el concepto de salud mental se superpone bastante con la definición de salud y eso es lógico, igual debemos considerar que en lo referente a la salud mental indudablemente existen dimensiones más complejas que el funcionamiento orgánico y físico del individuo. Así la salud mental ha sido definida de múltiples formas y en diferentes culturas. Y los conceptos de salud mental incluyen el bienestar subjetivo, la autonomía y el potencial emocional, entre otros. Sin embargo, la posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en estos términos establece que no existe una definición "oficial" sobre lo que es salud mental y que cualquier definición al respecto estará siempre influenciada por diferencias culturales y disputas entre distintas teorías profesionales. No obstante, la OMS ha definido recientemente a la salud mental como “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”.

Pero independientemente de las distintas conceptualizaciones y posiciones ideológico-políticas al respecto, hoy sí sabemos que la salud es un derecho al que todo individuo debe acceder. Por eso, la salud mental debe ser una prioridad en las políticas de Estado en la Argentina y en el mundo.

El 10 de octubre de cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha propuesta por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH), con el apoyo de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Su propósito es el de sensibilizar sobre los problemas relacionados con la salud mental y así intentar generar estrategias que sirvan de apoyo y contención para las personas que padecen trastornos mentales.

En la actualidad, las enfermedades o trastornos mentales representan el porcentaje más alto de problemas de salud en el mundo entero.

Para unificar las múltiples y no siempre claras definiciones de salud que en los distintos países y culturas se iban manifestando a lo largo de las épocas es que, en 1946, la OMS definió a la salud como “El estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad”.

Así podemos también intentar definir a la Salud Mental como el estado de equilibrio entre una persona y su entorno socio-cultural, lo que garantiza su participación laboral, intelectual y de relaciones para alcanzar un bienestar y una buena calidad de vida.

Factores que condicionan la salud mental

Aunque la Salud Mental de cada persona se ve afectada o condicionada por cuestiones de su personalidad, de su entorno ambiental, del contexto familiar y de la calidad de sus vivencias, hay factores sociales que determinan casi directamente su afectación. Así, la desesperanza, los rápidos cambios sociales, la inseguridad, los riesgos de violencia, las crisis de valores éticos, culturales y sociales, las experiencias traumáticas a nivel familiar, escolar, laboral y social, los bajos ingresos económicos y la pobreza, son algunos de los factores más relevantes que exponen la vulnerabilidad de la salud mental a lo largo de toda la vida.

Salud y enfermedad mental

En esto existe un punto en común en el cual coinciden los expertos sanitaristas de todo el mundo y es que "salud mental" y "enfermedades mentales" no son dos conceptos opuestos, es decir, la ausencia de un reconocido desorden mental no indica necesariamente que se tenga salud mental y, al revés, sufrir un determinado trastorno mental no es un impedimento para disfrutar de una salud mental razonablemente buena.

Datos oficiales de la OMS:

Más de mil millones de personas en el mundo están afectadas por un trastorno mental, siendo el 18% adolescentes.

Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad en el mundo.

2 de cada100 muertes en el mundo ocurren por suicidio. Y el 60% son antes de los 50 años de edad.

La depresión es la enfermedad más discapacitante que existe en todo el mundo, siendo así la primera causa de discapacidad en la sociedad.

Las personas con trastornos mentales graves mueren 10 a 20 años antes que el resto de la población general.

Los abusos sexuales en la infancia y el acoso por intimidación, son importantes causas de depresión y de otros trastornos mentales.

Más del 13% de los adolescentes de 10 a 19 años en el mundo padecen un trastorno mental diagnosticado. Esto representa 86 millones de adolescentes de 15 a 19 años y 80 millones de adolescentes de 10 a 14 años (2021).

Las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se encuentran entre las principales causas que atentan contra la salud mental en todo el mundo.

La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 35% en el primer año de la pandemia por Covid-19.

El porcentaje de personas que tendría oportunidad de recibir una terapéutica beneficiosa en salud mental en el mundo no superaría el 25%.

Más del 70% de los enfermos de psicosis en el mundo no reciben servicios de salud mental.

En los países de ingresos económicos altos, el 70% de las personas con psicosis reciben tratamiento. Mientras que en los países de bajos ingresos, apenas el 12% de las personas que padecen psicosis accede a tratamiento o a servicios de salud mental.

Aún en los países de ingresos económicos más altos, solo un tercio de las personas que padecen depresión reciben cuidados formales en salud mental.

En todas las sociedades del mundo, las personas más pobres son las más vulnerables y de mayor riesgo a sufrir trastornos mentales. Y también las que menos posibilidades tienen de acceder a tratamientos oportunos y adecuados.

Objetivos mundiales por lograr en cada país

Las escalofriantes estadísticas de salud y enfermedad de la OMS y las víctimas humanas generadas por el obstaculizado acceso a la salud, reciben poca atención o preocupación del público general y del sistema político de salud, resultando en que se les dé una inadecuada prioridad a estos desórdenes.

La WFMH, al designar al 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental, intenta establecer un símbolo de lucha y de conquista, para que al igual que todos los días en el mundo, los trabajadores de la Salud Mental instemos a todos los ciudadanos de la población general a unirse en los esfuerzos durante todo el año para: