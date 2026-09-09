La Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria de la Municipalidad realizó un relevamiento técnico en el predio del ex Frigorífico Gualeguaychú para abordar la gestión de pasivos ambientales en el sector.

Según informaron desde el Municipio, los trabajos se desarrollaron de manera conjunta con la empresa especializada Terraestudio S.A. y estuvieorn centrados en ubicar y precisar la profundidad de la red de cañerías subterráneas vinculadas a los antiguos tanques de fueloil, con el propósito de contar con información certera sobre la estructura enterrada y proyectar futuras intervenciones sobre bases técnicas.

Para el procedimiento se utilizó tecnología de radiodetección mediante georradar, un equipamiento que capta señales electromagnéticas para mapear el subsuelo. Esta metodología no invasiva permite obtener datos precisos sin necesidad de efectuar excavaciones, preservando la integridad del terreno y reduciendo los tiempos de diagnóstico.

Al respecto, la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca, señaló que “el cuidado del ambiente requiere compromiso, planificación y conocimiento. Como sociedad tenemos la responsabilidad de proteger nuestro entorno, pero también es fundamental que desde el Gobierno municipal asumamos ese compromiso con acciones concretas, incorporando herramientas que nos permitan conocer mejor nuestro territorio y prevenir posibles impactos ambientales”.