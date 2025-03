Natalia Báez habló de la vuelta a clases en Gualeguaychú. Acerca del paro docente, lamentó que “es una discusión de décadas, se reconoce que el reclamo es justo. La discusión está en los recursos que hay disponibles”.

Sobre la postura del gobierno de no enviar fondos a las provincias, aseguró que “yo no estoy tan pendiente de lo nacional, en el lugar que estoy me toca hacer con lo que tengo, yo vengo a gestionar en el barro, remando en dulce de leche, y esa es mi actitud, la educación viene de décadas que a nadie le interesaba”.

“Desde el gobierno nacional se ha dejado sin recursos a las provincias para las obras de mantenimiento, se han hecho 8 obras de emergencias que inicia el zonal de Arquitectura y que realiza la provincia de Entre Ríos”, describió Baez.

“Hemos logrado sortear un montón de situaciones, pero en edificios que tienen más de 100 años sin mantenimiento si están peor”, sostuvo.