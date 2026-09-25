El intendente Mauricio Davico acompañó este viernes la reinauguración de la Escuela n.º 72 “Juan Bautista Ambrosetti”, de Colonia Las Piedras, luego de la remodelación de sus instalaciones realizada a partir del aporte de Héctor Cruz, exalumno de la institución.

Durante la ceremonia, Davico destacó el gesto de Cruz y expresó: “Ojalá haya más Héctor, más tipos con ese corazón, donde vivieron, donde tuvieron su infancia, su adolescencia, y hoy dicen ‘sí, vamos a dar una mano’”. Asimismo, remarcó que las mejoras realizadas beneficiarán no solo a los actuales estudiantes, sino también a las futuras generaciones que transiten por la escuela.

La iniciativa surgió a partir de la directora de la institución, Yamina Del Dó, quien, al retomar la conducción de la escuela, advirtió la necesidad de realizar distintas mejoras y decidió contactarse con Cruz. Según relató durante el acto, le envió una carta en la que repasó parte de la historia del establecimiento y detalló las necesidades existentes.

“Hoy nuestra escuela no solo está más linda, está más digna”, expresó Del Dó, quien agradeció al exalumno por responder a la propuesta y ampliar el alcance de las mejoras inicialmente proyectadas.

Por su parte, Cruz recordó su vínculo con la institución, a la que asistió cuando funcionaba como Escuela n.º 90, y su infancia en Colonia Las Piedras. Durante su discurso también realizó un recorrido por la historia de las familias pioneras que habitaron la zona y participaron del crecimiento de la comunidad rural.

Actualmente, a la Escuela n.º 72 asisten tres estudiantes: una niña de tercer grado, una de cuarto grado y un niño de Nivel Inicial.

Como parte de la ceremonia, Cruz y Davico realizaron el izamiento de una nueva Bandera Argentina, también donada por el exalumno. Posteriormente, el intendente le entregó una fotografía enmarcada y una carta en reconocimiento por su aporte. Los estudiantes, junto a la directora, también hicieron entrega de un presente en nombre de la comunidad educativa.

La jornada finalizó con una recorrida por los espacios renovados y la participación en el Libro de Recuerdos y Memorias de la institución, que reúne fotografías de distintas épocas e invita a exalumnos, docentes y vecinos a dejar por escrito anécdotas y experiencias vinculadas con la escuela.