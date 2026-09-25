Remodelaron la Escuela Nº 72 de Colonia Las Piedras gracias al aporte de un exalumno
El intendente Mauricio Davico acompañó este viernes la reinauguración de la Escuela n.º 72 “Juan Bautista Ambrosetti”, de Colonia Las Piedras, luego de la remodelación de sus instalaciones realizada a partir del aporte de Héctor Cruz, exalumno de la institución.
Durante la ceremonia, Davico destacó el gesto de Cruz y expresó: “Ojalá haya más Héctor, más tipos con ese corazón, donde vivieron, donde tuvieron su infancia, su adolescencia, y hoy dicen ‘sí, vamos a dar una mano’”. Asimismo, remarcó que las mejoras realizadas beneficiarán no solo a los actuales estudiantes, sino también a las futuras generaciones que transiten por la escuela.
La iniciativa surgió a partir de la directora de la institución, Yamina Del Dó, quien, al retomar la conducción de la escuela, advirtió la necesidad de realizar distintas mejoras y decidió contactarse con Cruz. Según relató durante el acto, le envió una carta en la que repasó parte de la historia del establecimiento y detalló las necesidades existentes.
“Hoy nuestra escuela no solo está más linda, está más digna”, expresó Del Dó, quien agradeció al exalumno por responder a la propuesta y ampliar el alcance de las mejoras inicialmente proyectadas.
Por su parte, Cruz recordó su vínculo con la institución, a la que asistió cuando funcionaba como Escuela n.º 90, y su infancia en Colonia Las Piedras. Durante su discurso también realizó un recorrido por la historia de las familias pioneras que habitaron la zona y participaron del crecimiento de la comunidad rural.
Actualmente, a la Escuela n.º 72 asisten tres estudiantes: una niña de tercer grado, una de cuarto grado y un niño de Nivel Inicial.
Como parte de la ceremonia, Cruz y Davico realizaron el izamiento de una nueva Bandera Argentina, también donada por el exalumno. Posteriormente, el intendente le entregó una fotografía enmarcada y una carta en reconocimiento por su aporte. Los estudiantes, junto a la directora, también hicieron entrega de un presente en nombre de la comunidad educativa.
La jornada finalizó con una recorrida por los espacios renovados y la participación en el Libro de Recuerdos y Memorias de la institución, que reúne fotografías de distintas épocas e invita a exalumnos, docentes y vecinos a dejar por escrito anécdotas y experiencias vinculadas con la escuela.