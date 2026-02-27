Luego de un proceso de diálogo sostenido, intercambio de perspectivas y construcción colectiva, la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) transita la etapa final de renovación de sus autoridades, con la presentación de fórmulas únicas, tanto para el Rectorado –respaldada por la totalidad de las facultades– como para las nueve unidades académicas.

Se trata de un hecho inédito en los más de 50 años de vida institucional de la Universidad, que expresa la “madurez política de su comunidad y la consolidación de un proyecto común que integra identidades plurales y trayectorias diversas”, en torno a una visión compartida de universidad pública, democrática y de calidad.

“Frente a la coyuntura nacional que plantea desafíos significativos para el sistema universitario público, las distintas expresiones que integran la vida política de la UNER coincidieron en la importancia de sostener una posición común en defensa de la calidad educativa, del bienestar de la comunidad universitaria y del desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión, a través del pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Sin diluir matices ni pertenencias, las y los participantes reafirmaron la convicción de que la unidad en la diversidad es una condición necesaria para atravesar esta etapa y proyectar el crecimiento institucional”, manifestaron.

En ese contexto, el miércoles se presentaron las fórmulas que liderarán el mandato de la UNER (2026 - 2030) una vez finalizado el proceso electoral en marcha. Asimismo, el jueves en Villaguay se mantuvo un encuentro entre las y los candidatos a Decanatos y Rectorado, en el marco de la inauguración de un nuevo pabellón de aulas. Esta instancia se suma a una serie de reuniones realizadas en los últimos meses, en los cuales se acordó trabajar en la construcción de consensos amplios que permitan fortalecer institucionalmente a la Universidad ante el escenario actual.

Además de las y los integrantes de las fórmulas oficializadas, estuvieron presentes el rector y la vicerrectora actual, Andrés Sabella y Gabriela Andretich respectivamente, el ex rector Jorge Gerard, decanas y decanos en ejercicio, y funcionarias y funcionarios de la Universidad y de las facultades.

En virtud de los consensos alcanzados y dando continuidad al proceso electoral enmarcado en el régimen electoral de la Universidad, una vez conformados los consejos directivos y la Asamblea Universitaria, el 22 de abril –en el caso de las facultades– y el 10 de mayo –en el caso del Rectorado– las siguientes fórmulas asumirán la conducción de la Universidad:

Rectorado

Rector Juan Manuel Arbelo – Vicerrectora María Carla Mántaras

Facultad de Bromatología

Decano José Antonio Dorati – Vicedecana María Tulia Aizaga

Facultad de Ciencias Agropecuarias

Decano Mariano Fabio Saluzzio – Vicedecana Alejandra Cecilia Kemerer

Facultad de Ciencias de la Administración

Decano Javier Coulleri – Vicedecano Eduardo Esteban Gutiérrez

Facultad de Ciencias de la Alimentación

Decano Daniel Luis Capodoglio – Vicedecana Mariana Lagadari

Facultad de Ciencias de la Educación

Decana Aixa Boeykens – Vicedecana Bárbara Isabel Correa

Facultad de Ciencias de la Salud

Decano Gregorio Pablo Etcheverry – Vicedecano Ricardo Raúl Azario

Facultad de Ciencias Económicas

Decano Nicolás Horacio Brunner – Vicedecana Judith Evangelina Tista

Facultad de Ingeniería

Decano Andrés Alberto Naudi – Vicedecana Celina Bratovich

Facultad de Trabajo Social

Decana María Rosana Pieruzzini – Vicedecano Juan Rubén Zabinski



