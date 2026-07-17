Desde la Agencia de Desarrollo Gualeguaychú (Codegu) informaron que en el día de ayer se produjo la rotura de un caño perteneciente a la red pública del sistema de conducción de efluentes tratados desde la Planta de Tratamiento de Efluentes Cloacales e Industriales del Parque Industrial, el cual fue reparado en horas cercanas al mediodía de ayer.

“Resulta importante remarcar que esta situación respondió a una rotura ocasionada por el desgaste propio del uso de la infraestructura y eventualmente por movimientos de suelo propios del lugar, y no obedeció a una falta de mantenimiento. Como ocurre con cualquier sistema de conducción, este tipo de cañerías puede sufrir roturas pese a los controles y tareas que se realizan de manera permanente”, manifestaron.

Desde Codegu apuntaron que “el caño afectado y reparado es el que conduce los efluentes ya tratados hacia su punto de descarga final, los cuales cumplen con los límites permitidos por la normativa vigente”.

También resaltaron que “tal como establecen los protocolos correspondientes, el hecho fue informado de manera inmediata a la Dirección de Ambiente de la Municipalidad, manteniéndose una comunicación permanente con las autoridades competentes”.

Por último, aclararon que “la contingencia no afectó el normal funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Efluentes, la que continuó operando con normalidad mientras avanzaban las tareas de reparación”.