Los médicos de cabecera y odontólogos de PAMI iniciaron este miércoles un paro nacional de 72 horas que paraliza la atención en los consultorios de todo el país. La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), se extenderá hasta el viernes inclusive en reclamo de una urgente recomposición de sus honorarios.

El conflicto se profundizó tras el fracaso de las negociaciones paritarias con las autoridades de la obra social, presidida por Esteban Leguizamo. Según denunció APPAMIA, el actual esquema capitado —regulado por la Resolución 1107/2026— provocó una caída de más del 50% en los ingresos reales de los profesionales, obligándolos a costear el funcionamiento de sus consultorios particulares de su propio bolsillo. La última propuesta oficial de fijar la cápita mensual en $3.000 por paciente fue rechazada por considerarse insuficiente ante el desfasaje económico.

Durante las tres jornadas que dura la protesta, hay turnos suspendidos y reprogramados: Las consultas de rutina planificadas para el miércoles, jueves y viernes quedan canceladas y deberán gestionarse nuevamente a partir de la próxima semana.

Rige un bloqueo de Órdenes Médicas Electrónicas (OME). Mientras dure la huelga, los médicos adheridos no emitirán órdenes digitales de derivación ni estudios. Ante la necesidad imperiosa de un traslado o interconsulta, se derivará a los pacientes al sistema de emergencias o telemedicina de la obra social.

Pero hay guardias y urgencias garantizadas. La atención de emergencias, patologías agudas inmediatas y un cupo mínimo de demanda espontánea se mantienen activos para proteger la salud de los pacientes.

En tanto, las recetas crónicas están a salvo. La prescripción de medicamentos esenciales para tratamientos de enfermedades crónicas o prevalentes continúa operativa para evitar la interrupción de tratamientos.

El panorama en Entre Ríos

En la provincia la huelga tiene un impacto directo en los miles de jubilados y pensionados que dependen del sistema. Hay profesionales de la región que se sumaron a la jornada de protesta pero el paro expone particularidades según la localidad:

En Concepción del Uruguay se reportó que la adhesión no es total. Diversos médicos de cabecera y entidades privadas (como la Cooperativa Médica local) decidieron no plegarse a la medida y atienden con normalidad.

Gremios locales como ATE Entre Ríos vienen advirtiendo sobre un severo deterioro prestacional en la provincia. Denuncian que los bajos montos de cápita y los recortes presupuestarios generales están empujando la baja de prestadores y farmacias, complicando el acceso a la salud básica de los adultos mayores de la región.

Se recomienda a los afiliados comunicarse previamente con el consultorio de su médico habitual para corroborar si el profesional se encuentra trabajando o si se debe reprogramar la visita.