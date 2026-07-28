Desde hace varios días el río Uruguay registra un ascenso constante en toda la cuenca inferior que encendió las alarmas en el litoral entrerriano. Impulsada por intensas precipitaciones en la cuenca alta, sobre todo en el sur de Brasil, y el noreste argentino, la onda de crecida avanza con fuerza hacia el sur y mantiene en estado de guardia a la costa del Uruguay entrerriana: Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y San José.

En este marco, desde el Área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande advierten que el caudal comenzará en valores elevados durante los próximos 10 a 15 días, con proyecciones de nuevas precipitaciones en la región que complicarán el panorama hídrico.

Ciudad por ciudad



En Concordia, la marca del puerto local ya rozó la barrera de los 10 metros (9,90), bordeando el nivel de alerta fijado en los 11 metros. El avance del agua obligó a restringir el acceso del público y el tránsito vehicular en diversos sectores de la costanera baja, donde los espigones y las zonas de playa quedaron completamente cubiertas.

Algunos otros datos clave del comportamiento hídrico en Concordia, por ejemplo el caudal evacuado por la represa se ubica en un rango de entre 13.000 y 14.000 m³/s . En tanto que la CTM mantiene abiertos los vertederos para regular la masa de agua proveniente del norte, mientras que el nivel del embalse oscila en los 33 y 34 metros.

En cuanto al impacto en el resto de los puertos entrerrianos, el repunte de las aguas también muestra consecuencias marcadas aguas abajo de la represa: en Colón, en la última semana, el río casi duplicó su escala y alcanzó ayer los 5,90 metros, cubriendo varios tramos de la costanera y las playas locales. Si bien la marca aún se ubica por debajo del nivel de alerta local (7,10 metros), el impacto en el área turística e infraestructura costera es visible.

En Concepción del Uruguay y San José, en tanto, registra un incremento paulatino en el rango de aguas medias-altas, con monitoreo permanente de Defensa Civil municipal ante posibles anegamientos en zonas bajas. Ayer, la altura alcanzó los 4,55 metros.

Datos de la CTM



La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) informó que el río Uruguay continuará con una tendencia ascendente durante los próximos días y advirtió que, frente al puerto de Concordia, el nivel podría alcanzar los 10,20 metros.

De acuerdo al último parte hidrológico, hasta las 15 de hoy el caudal evacuado por la represa oscilará entre 15.000 y 14.000 metros cúbicos por segundo, mientras que el embalse tenderá a una cota de 33 metros.

En ese contexto, CTM prevé que el río frente al puerto de Concordia fluctúe entre una cota mínima de 9,50 metros y una máxima de 10,20 metros, valores superiores a los registrados en los últimos días y que confirman la continuidad de la creciente.

En tanto, frente al puerto de Salto, el río alcanzaría una altura máxima de 10,50 metros y una mínima de 9,80 metros.

Desde el organismo reiteraron que el río mantendrá una tendencia ascendente en los próximos días, por lo que recomendaron seguir los partes hidrológicos oficiales ante la evolución de los niveles.

Fuente: El Uno