River recuperó el partido que debía, pero no consiguió el triunfo que necesitaba para entrar en los puestos de clasificación. El miércoles 14 de octubre igualó 1-1 con Sarmiento en Junín y llegó a 17 puntos en la Zona B del Clausura. La próxima escala será Córdoba, donde enfrentará a Belgrano el domingo 18 desde las 20.15.

La exigencia estaba planteada desde la previa de la visita al estadio Eva Perón: River necesitaba prolongar su recuperación y aprovechar el encuentro pendiente para mejorar su ubicación. El empate permitió sumar, aunque dejó sin resolver el objetivo inmediato de meterse entre los ocho.

Sarmiento abrió el marcador con Julián Contrera. River tuvo que correr desde atrás y encontró la igualdad a través de Gonzalo Montiel en el segundo tiempo. Antes, una intervención del VAR había invalidado otra llegada al gol del lateral. El visitante reaccionó, pero no pudo transformar esa respuesta en una victoria.

La participación de Montiel en las acciones ofensivas abre una cuestión para la visita a Belgrano: cómo sumar jugadores al área sin perder cobertura cuando termina el ataque. La llegada de un lateral puede sorprender a una defensa concentrada en los delanteros, pero también requiere que otro compañero ocupe el espacio que queda detrás. Para River, esa coordinación será importante si vuelve a necesitar iniciativa durante muchos minutos.

La anulación de una primera acción y el posterior gol del mismo jugador también permiten separar la respuesta del equipo del resultado final. River encontró una vía para volver al partido después de la desventaja. Lo que quedó pendiente fue convertir la igualdad en una situación desde la cual construir otra ocasión decisiva, sin que la urgencia llevara a resolver demasiado rápido cada posesión.

Un punto que no alcanza para entrar entre los ocho

El resultado de Junín también muestra por qué la necesidad de ganar y la posibilidad de evitar una derrota son lecturas diferentes. En las apuestas de fútbol, una selección de victoria exige los tres puntos, mientras que una doble oportunidad puede incluir el empate. Para leer mercados como los de apuestas futbol Betway, esa diferencia resulta especialmente relevante en este River: el 1-1 le permitió sumar, pero no le dio el salto de clasificación que buscaba.

La distancia con el último clasificado quedó en una unidad. Es un margen corto que mantiene la pelea abierta y, al mismo tiempo, vuelve importantes los resultados de los equipos que están alrededor. Cada punto tiene un efecto distinto según lo que ocurra en el resto de la fecha.

Córdoba será la próxima prueba

El cruce con Belgrano obliga a River a resolver otra presentación fuera de casa apenas cuatro días después. El principal interrogante pasa por la manera de iniciar el partido. En Junín, recibir el primer gol lo llevó a invertir buena parte del encuentro en recuperar la igualdad. Llegar al tramo final con el resultado equilibrado desde antes ampliaría sus opciones para buscar el triunfo.

La preparación también deberá atender la recuperación física y las decisiones sobre el equipo titular. Con poco espacio entre compromisos, los minutos acumulados pueden influir en los cambios y en la duración de los esfuerzos, especialmente cuando el partido reclama ir a buscar el resultado.

También importa qué información de Junín puede trasladarse a Córdoba. El aporte ofensivo de Montiel es una referencia concreta, mientras que el comportamiento de Belgrano obligará a ajustar la circulación y los apoyos. River deberá reconocer durante el partido si encuentra espacio por afuera o si necesita generar pases por dentro. La preparación tiene que contemplar ambas posibilidades, sin dar por hecho que el encuentro seguirá el mismo recorrido que ante Sarmiento.

El balance del empate con Sarmiento deja una referencia concreta para el domingo: River quedó a un punto del corte y ya utilizó el encuentro que tenía pendiente. El viaje a Córdoba ofrece una nueva oportunidad para entrar en los ocho, aunque el lugar definitivo también dependerá de lo que hagan sus rivales de zona.