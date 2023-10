Durante su discurso final antes de la veda, repasó los compromisos de transformación del Estado y las promesas de cambiar la realidad provincial que marcaron su campaña. Aseguró que esta generación “tiene en sus manos” el futuro de la provincia y convocó a volver a poner a Entre Ríos en el rol preponderante que tuvo hace un siglo.

El acto, que había sido convocado para las 19, comenzó pasadas las 20:30. La apertura estuvo a cargo de Pedro Galimberti, rival de Frigerio en la interna de agosto, quien ratificó el apoyo a la candidatura y pidió a la gente que concurra el domingo a votar y adelantó que, de triunfar, el frente político tendrá que “sostener el gobierno” por las vicisitudes que tendrá que afrontar.

Quince minutos antes de las 21, el candidato tomó el micrófono e inició una alocución de un cuarto de hora en la que habló directamente a la multitud de toda la provincia que se dio cita en el predio del club.

“Ya llega el cambio, la libertad para todos”, aseveró, tras lo cual sostuvo: “Nos une el amor por Entre Ríos y las ganas de cambiar esta realidad que tanto duele”. Luego, comentó que la elección de Concordia como sede del cierre no fue casual. “La ciudad es el símbolo más claro de lo que somos y lo que podemos ser”, consignó, al tiempo que se comprometía a “dejar atrás el estigma” de que sea la ciudad más pobre del país.

Además, criticó a las actuales autoridades señalando que a los gobernantes “les va bien” pero tras 20 años de gobierno en la provincia y 40 en Concordia “la gente está cada vez peor”.

“No conocen la realidad. No caminan entre la gente. Muchos nunca trabajaron salvo en el Estado y con privilegios. Por eso creen que todo está bien”, describió, al tiempo que interpeló: “¿Por qué no le preguntan a la gente que cree que no tiene futuro?”.

En otro tramo, contrastó: “Nunca estuvimos tan mal. Pero a la vez nunca estuvo tan cerca el cambio para que Entre Ríos progrese”. “Con nuestro voto, definimos el futuro, este domingo definimos qué provincia queremos”, postuló.

Frigerio aseguró que en caso de ser electo, el ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, se encargará de “echar los delincuentes a patadas”. Luego planteó disyuntivas entre el “trabajo y el clientelismo, un Estado transparente y la corrupción, una provincia que expulsa jóvenes o los contiene” como las alternativas que tendrá el votante el próximo domingo 22.

“El futuro de Entre Ríos está en sus manos – reiteró – Nos han robado el pasado y el presente. Pero el futuro de la provincia se definirá en las urnas”, aseveró.

Antes de cerrar, precisó que a partir del 10 de diciembre “el esfuerzo valdrá la pena” y comprometió su esfuerzo para rescatar la cultura “del trabajo, del orden y de la educación”. Para ello “habrá que reconstruir el contrato moral. El Estado dejará de ser una guarida. Se termina eso. El próximo gobierno será el más transparente”, afirmó. A párrafo seguido aseguró que será necesario “alinear los planetas” de la Nación, la Provincia y los Municipios para “con Patricia Bullrich construir el orden y el progreso”, sentenció.

Al concluir, pidió “un último esfuerzo. Hay que ir casa por casa. Y votar boleta completa. Vamos a volver a brillar”, concluyó.