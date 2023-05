“La verdad que no es una preocupación, sino la situación dramática que está viviendo la Argentina. Recorrer la provincia y ver tanta tristeza y tanta angustia es lo que me preocupa. La fecha de elección no le preocupa a nadie. No me he cruzado con ningún entrerriano que me haya preguntado eso. Está totalmente fuera de la gente. Yo creo que si los entrerrianos finalmente decidimos cambiar después de estar gobernados 20 años por el mismo signo política o en Concordia 40 años, no hay fecha que vaya a impedir que eso ocurra”, dijo el precandidato a gobernador al programa El Colectivo, que se emite por Mitre Concordia.

Y agregó: “La fecha no va a cambiar nada, si hay una sociedad decidida a apostar por otra cosa, eso va a ocurrir independientemente que el oficialismo determine una fecha u otra”.

Frigerio fue consultado por el efecto Javier Milei, cuya intención de voto crece a medida que se van conociendo trabajos de opinión pública, incluso en Entre Ríos.

El dirigente sostuvo que el crecimiento del candidato presidencial de Libertad Avanza “no sorprende, porque expresa la bronca de la gente contra la política y los políticos. Una bronca fundada en hechos concretos. Hace 40 años recuperamos la democracia y no hay una sola variable económica y social que esté mejor. Así que quien represente esa bronca de la gente, seguramente tendrá muchos votos. Y Milei lo hace muy bien”.

Luego dijo: “Soy compañero de Javier en la Cámara de Diputados. Lo veo seguido y hay muchas cosas en las cuales coincidimos y ojalá eso pueda formar parte de algunos acuerdos en el futuro desde el punto de vista legislativo, como bajar los impuestos, eliminar los privilegios de la política”, enumero: “En eso seguramente podamos llegar a acuerdos y probablemente en alguna otra en el Congreso. Van a hacer falta esos acuerdos para sacar al país adelante y a nuestra provincia. Hay muchas cosas para cambiar, y probablemente en muchas de esas cosas podamos ponernos de acuerdo con dirigentes de otros espacios como es el caso de Milei.

Hace unas semanas, Página Política dio cuenta de charlas subterráneas entre este sector de Juntos por el Cambio y Milei para que en caso de que las elecciones se desdoblen, lo que hoy aparece lejos, no juegue con un candidato a gobernador.