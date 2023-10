Tras el fallo no vinculante que el Procurador General de Entre Ríos Jorge Amílcar García, mediante el cual se mostró en contra de la candidatura de Mauricio Davico como intendente de Gualeguaychú, el postulante de Juntos por Entre Ríos tuvo una vez más el apoyo del candidato a Gobernador del frente opositor Rogelio Frigerio, quien visitó Gualeguaychú para mostrarse a su lado.

“Nosotros siempre somos respetuosos de la Justicia y también tenemos derecho a continuar con una cuestión en la cual estamos de acuerdo y si la ley nos permite una apelación, obviamente que lo vamos a hacer”, afirmó Davico en el local partidario que Primero Gualeguaychú tiene en calle Montevideo, donde se congregaron los militantes a su candidatura.

“Cuando aún falta un pronunciamiento de la Justicia, me parece poco serio especular sobre distintos escenarios. Tengamos paciencia, esperemos que la Justicia se expida. Insisto, faltan 15 días para la elección, 15 días para la veda electoral y todavía hay algunos que suponen que pueda existir la posibilidad de que Davico no pueda representar en las urnas a los vecinos de Gualeguaychú en las Generales. Para mí esto es poco serio y para la gente también es poco serio. Entonces, prefiero esperar la definición de la Justicia y después seguramente nos vamos a juntar de vuelta para conversar”, agregó por su parte Frigerio sobre posibles apelaciones futuras.

Más tarde, Frigerio afirmó que no leyó el dictamen del Procurador General ya que “suponíamos que iba a ser un dictamen en esa línea porque es lo que ha plantado en el pasado. Lo bueno es definir las cosas antes del proceso electoral. Una vez que el proceso electoral arrancó, una vez que la gente eligió, es poco serio a mi juicio por lo menos plantear estas cosas de maneras temporáneas. A Davico ya se le permitió participar y ganó la elección, ganó las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y ahora la gente es la que tiene que decidir qué futuro quiere para Gualeguaychú. Yo lo creo de esa manera”, argumentó y agregó en relación a hipotéticas futuras apelaciones: “Independientemente de esto, vamos a esperar como corresponde la decisión del Tribunal Electoral, y después nos juntaremos de nuevo a hablar de este tema”.

Además, el candidato a la Gobernación por Juntos por Entre Ríos sostuvo que no piensa que todo este tema de la impugnación a Davico afecte su campaña a la Casa Gris: “Esto es una agresión, a mi juicio, a la gente que fue y votó por un candidato que se le permitió participar en su momento. Nada más, no es conmigo la cosa, es con la gente que, insisto, permitieron votar por Davico en las PASO y hay algunos que dicen que ahora en la General, después de ganar las Primarias, no debería participar. Para mí es un sinsentido, una falta de sentido común y yo creo que la justicia esto lo va a tomar en cuenta claramente”.

Finalmente, Frigerio afirmó que durante la campaña ha venido mucho a Gualeguaychú y que no necesita de “ninguna excusa” para viajar acá: “He venido y apoyado en su momento a todos nuestros candidatos y ahora lo hago con Davico y a su compañera de fórmula Julieta Carrazza, que fueron los que eligió la gente para que representen a Junto por Entre Ríos en la elección General”.

“Para nosotros es algo habitual, siempre estamos recorriendo la provincia. Yo soy de los que creen que para gobernar tenés que conocer cada centímetro de Entre Ríos, tenés que haber hablado con cientos de miles de entrerrianos y conocer la realidad a través de los ojos de los protagonistas. Y eso lo vamos a hacer siempre, lo venimos haciendo hace años y lo vamos a hacer hasta el último día, y si somos gobierno lo vamos a seguir haciendo porque ese es también un problema de los funcionarios, que después de tantos años, 20 largos años, ya no escuchan más a la gente, no caminan entre la gente, no les pasa lo mismo que a la gente, ni siquiera tienen problemas para conseguir un empleo para sus hijos, porque en general muchos de ellos lo meten en el Estado”, insistió el candidato a Gobernador de Juntos por Entre Ríos.

“Tienen que conocer la realidad para cambiar la realidad y al conocerla de primera mano, por eso estamos siempre acá, vamos a seguir estando después del 22 de octubre, más aún si la gente nos elige para la responsabilidad enorme de poner a la provincia de pie, de que Entre Ríos vuelva a brillar, de aprovechar el enorme potencial dormido que tenemos”, finalizó Frigerio.

En lo que respecta a Davico, concluyó su intervención con la prensa dando su parecer sobre la polémica que se generó durante los últimos días con respecto al debate que se va a realizar antes de las Generales, donde el piaggismo afirmó que sólo se presentará ante candidatos oficializados.

“De hecho, nosotros siempre estuvimos dispuestos a debatir, pero fue el oficialismo el que no quiso hacerlo con el argumento de que todavía no estaba decidido. Hoy por hoy, yo no estoy inhabilitado, soy el candidato. Que la lista no esté oficializada es otra cosa. Soy el candidato y nosotros queríamos debatir y queremos debatir, pero bueno los argumentos del oficialismo para no debatir fueron esos, estamos en una democracia que hay que respetar. Pero si queremos debatir, cómo no”, finalizó Davico.