El club rotario Gualeguaychú Oeste donó guardapolvos infantiles a diferentes establecimientos educativos, como parte del proyecto de mejorar la educación universal, reducir la pobreza y aumentar las tasas de alfabetización.

“Se trata de un compromiso con la Alfabetización y Educación Básica, que es una de las siete áreas de interés fundamentales de Rotary International”, señalaron desde sus redes sociales.

En total, se entregaron 55 guardapolvos a siete instituciones educativas de la ciudad. La distribución fue la siguiente:



• Escuela N° 115 “La Milagrosa”: 12 guardapolvos.

• Escuela N° 42 “"Paso a Paso" (Palavecino): 6 guardapolvos.

• Escuela N° 47 “José Pedro Varela” (Costa Uruguay Sur): 4 guardapolvos.

• Escuela N° 45 “Fray Cayetano Rodríguez" (Paraje Pehuajó Sud): 4 guardapolvos.

• Escuela N° 41 “José Mármol” (Palavecino): 4 guardapolvos.

• Escuela N° 88 “Los Fundadores”: 10 guardapolvos.

• Escuela N° 20 “Justo José de Urquiza”: 15 guardapolvos.