En un hotel de Gualeguaychú representantes del espacio de Juntos por Entre Ríos a nivel local se reunieron para respaldar la candidatura de Davico y Carraza. En este contexto, Carrozzo mantuvo un encuentro previo con el intendente de Pueblo Belgrano por primera vez.

“Charlé primero con Mauricio y después asistí a la reunión conjunta. Quería saber en profundidad lo referido a las impugnaciones. También quería saber qué relación quería tener con los otros competidores de Juntos por Entre Ríos”, dijo Carrozzo.

En este sentido, el vecinalista señaló que en una hora hablaron de muchos temas y que a Davico “lo conocía solo por fotos”.

En tanto, sobre el encuentro con Frigerio y los demás referentes aclaró que forma parte de las reglas del juego que aceptaron desde el momento cero que se inscribieron en el espacio político.

No obstante, Carrozzo decidió no aparecen en la foto de la unión porque su grupo no estaba al tanto de la reunión: “Me pareció una desprolijidad”.

El referente del vecinalismo local se reunirá este martes en su local partidario para conversar con sus adeptos e informar sobre el encuentro político mantenido.

Finalmente, en torno a la reunión que mantuvo con Francisco Álvarez explicó: “Tenemos coincidencia en muchas cuestiones con Álvarez, lo que queríamos era reforzar eso. La idea es llevar las propuestas y llevarlas a consideración, espero gane quien gane tenga una apertura para debatir ideas que no es lo que hace el oficialismo que no escucha nada que venga de afuera”.