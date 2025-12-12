Un operativo en al ruta 14 cerca de Concordia terminó con el secuestro de casi 8 kilos de metanfetaminas valuadas en más de 200 mil dólares y la detención de tres personas al presentarse a retirar una encomienda en la Ciudad de Buenos Aires.

Los imputados fueron indagados este jueves por haber intervenido en el transporte de la droga referida y permanecerán detenidos mientras avanza la investigación, reseñó Diario Río Uruguay.

El procedimiento se inició durante un control de Gendarmería sobre la Ruta Nacional 14, a la altura de Concordia, que inspeccionó un camión de una empresa de transporte de encomiendas que viajaba desde Eldorado, Misiones, hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El can antinarcóticos marcó una de las cajas. Al ser abierta por los gendarmes ante la vista de testigos, según se informó, se reveló que contenía alrededor de 8 kilos de metanfetaminas, tanto en su estado puro (“cristal”) como en pastillas.

La investigación es dirigida por el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de Analía Ramponi.

Desde la Justicia Federal manifestaron una profunda preocupación por el creciente número de secuestros de drogas remitidas mediante la modalidad de encomiendas y consideraron que deberían reforzarse fuertemente los controles sobre la identidad de los remitentes y los despachos en las sucursales de origen.

Ante la magnitud del hallazgo, Ramponi ordenó la aplicación de la técnica especial de entrega vigilada: parte de la droga fue reemplazada por una sustancia inocua y se permitió que la encomienda continuara su recorrido, mientras el estupefaciente original quedó bajo resguardo. En paralelo se dispusieron intervenciones telefónicas, seguimientos encubiertos, análisis de videos, impactos de antenas, llamados entrantes y salientes de abonados y tareas de inteligencia coordinadas entre las Unidades de Procedimientos Judiciales de Eldorado y Buenos Aires y agentes de Concordia para reconstruir la trama detrás del envío.

De acuerdo con la investigación, se despachaban encomiendas que se encontrarían a nombre de terceros, utilizando autorizaciones digitales y el envío de fotografías de documentos para que otras personas pudieran retirarlas en distintas sucursales. La encomienda en cuestión tenía como destino final un domicilio particular de la Ciudad de Buenos Aires, pero fue redirigida para su retiro en una sucursal de la empresa ubicada en el barrio porteño de Chacarita.

Cuando la caja llegó a esa sucursal, tres hombres paraguayos se presentaron para retirarla y fueron inmediatamente detenidos en el lugar por personal de Gendarmería.

Las intervenciones telefónicas y mensajes obtenidos y analizados corroboraron que la operatoria combinaba logística tradicional con un uso intensivo de aplicaciones de mensajería.

A partir de esas detenciones se ordenaron allanamientos en la localidad de Moreno, provincia de Buenos Aires, en domicilios vinculados a los tres detenidos. Allí se secuestró una gran cantidad de marihuana, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, además de quedar identificadas otras cinco personas.

En simultáneo, se dispuso un allanamiento en Eldorado, en un inmueble relacionado al presunto despachante de la encomienda, quien no fue localizado y permanece prófugo.