Todos los años cuando la temperatura empieza a subir y las radiaciones solares se intensifican, los expertos no se cansan de alertarnos sobre la necesidad de usar cremas solares para prevenir los efectos nocivos del sol sobre nuestra piel. Sin embargo, no estamos tan acostumbrados a oír advertencias sobre el perjuicio a los que se encuentran expuestos nuestros ojos en esta época del año.

Los rayos ultravioletas (UVA y UVB) son altamente dañinos para la vista, al igual que otra zona comúnmente olvidada: la piel de los párpados, una localización frecuente del cáncer de piel.

Es por ello que es importante protegerse, ya que al igual que la piel, los ojos también tienen memoria si fueron expuestos excesivamente a los rayos ultravioletas. Para protegerse de los efectos de la radiación UVA y UVB es fundamental el uso de anteojos de sol. Contrariamente a lo que se cree, no es importante el color del lente, sino que tenga la protección adecuada. No hay una relación directa entre el tono del cristal y el grado de protección; es decir, no significa que cuanto más oscuro sea el vidrio más nos protegerá de los riesgos del sol. Existen anteojos transparentes que tienen filtros ultravioletas. Por ello es importante comprarlos en ópticas reconocidas, en donde esté garantizado que el lente tiene filtro, o en donde uno pueda averiguar con un profesional si verdaderamente lo tiene. Preferentemente su formato debe ser envolvente cubriendo toda el área de los ojos y se aconseja utilizarlos también en los días nublados.

En cuanto a la protección dentro del agua, para evitar la irritación de los ojos al nadar, al practicar deportes en la pileta o en la playa es necesario el uso de lentes de agua o antiparras protectoras, algunas pueden incluso tener el aumento que la persona necesita.

Por otro lado, en verano, los casos por infecciones virales de conjuntivitis aumentan hasta un 20%. Cada dos o tres años se producen brotes que deberíamos prevenir desde la concientización y la higiene.

Las altas temperaturas invitan a refrescarse, pero el agua clorada de las piletas y el ambiente colmado de gente en la playa aumentan los riegos de contraer esta infección tan molesta. Evitemos arruinarnos las vacaciones cuidando la higiene del área ocular. Hay que tratar de evitar compartir las toallas y refregarnos los ojos con las manos sucias.

Si se usan lentes de contacto, habrá que sacarlos antes de entrar a la pileta porque los microorganismos podrían adherirse, crecer allí y producir una infección en la córnea. Tampoco es conveniente usarlas en el mar: el viento, la arena y el sol son una mala combinación para los usuarios de lentes de contacto; es preferible usar anteojos de sol con nuestra graduación para estar más tranquilos.

Los niños suelen pasar más tiempo al aire libre en vacaciones y, por tanto, están más expuestos a sufrir afecciones en sus ojos. Por eso, hay que evitar la exposición en las horas de máxima intensidad, así como ponerles gorros o sombreros y usar lentes de sol con filtro UV a partir de los 5 años

Asimismo, es muy importante protegerlos de la radiación UV, ya que está demostrado que más de la mitad del tiempo que pasamos expuestos al sol en nuestra vida se produce antes de los 16 años.

No está demás recordar que el uso prolongado de sistemas de climatización induce al llamado ´síndrome del ojo seco´, que provoca visión borrosa, picazón o sensación de quemazón. Es recomendable mantener una temperatura entre 21ºC y 25ºC.

Lo mismo que el uso desmedido de las pantallas. Solemos pasar largas horas delante de la PC, smartphones, tablets o TV. Esto puede originar fatiga o molestias oculares; por eso es importante darle unas vacaciones también a nuestros ojos y reducir las horas de exposición para dedicarnos a otro tipo de actividades recreativas.

Un detalle no menor para el cuidado de nuestra salud ocular es la alimentación. Es recomendable llevar una dieta que incorpora productos ricos en vitaminas A, E, C y antioxidantes como las zanahorias, las verduras de hojas verdes o frutas como los duraznos, las cerezas, las naranjas y las fresas. Los ácidos grasos Omega-3 también pueden ayudar a protegernos del síndrome del ojo seco.

Acudir una vez al año, como mínimo, a una revisión oftalmológica es fundamental para evaluar el estado de salud de nuestros ojos.