Sobre su mirada acerca de la actualidad de la ciudad, Irigoyen expresó que “estoy actualizado de lo que pasa en la ciudad, porque pese a que dejé mi cargo en abril de 2021, no me he desentendido de lo que pasa a diario. Leo y escucho mucho, analizo lo que pasa y me gusta estar informado sobre el andar de la ciudad y también del país”.

Acerca de los resultados de las PASO a nivel local, fue contundente al expresar que “realmente me sorprendió el 26 por ciento que sacó el oficialismo, porque si se analiza en función de lo que han sido estas dos gestiones municipales, el resultado no se corresponde con lo que se hizo y se puede apreciar en la ciudad. Me parece que la cuestión nacional tuvo mucha influencia, el hecho de no desdoblar las elecciones, hizo que la gente no tome consideración de lo que se hizo a nivel local, sino que vote por la figura del presidente. Y claramente el efecto Milei permitió que también en Gualeguaychú se dé el escenario de tercios que ocurrió a nivel nacional”.

Irigoyen se mostró expectante por lo que pueda ocurrir en las Generales de octubre, evaluó que “es probable que el oficialismo se muestre competitivo, hay que ver también qué cantidad de los votos de Juntos por Entre Ríos van directamente al candidato que ganó las PASO. Pero si la gente tiene la posibilidad de evaluar lo que ha sido el gobierno de Piaggio en sus dos gestiones, claramente tiene que ganar el oficialismo en la ciudad”.

También se refirió a la mirada del sector de La Libertad Avanza que ha expresado la intención de achicar el Estado, sacando secretarías y achicando el personal contratado. Para Irigoyen, “el discurso libertario ha sido muy duro con el gobierno municipal, creo que tienen una falta de información importante, porque hablan con cierta ligereza sobre temas de mucha importancia. Yo veo el Municipio como una gran empresa de servicios, entonces como cualquier empresa de servicios no se puede prescindir de la mano de obra por el hecho de decir que vas a achicar el presupuesto. El crecimiento de la ciudad, el embellecimiento de los espacios públicos, se hace con personal municipal de distintas áreas, no hay soluciones mágicas. Cuando uno aprecia lo que genera el movimiento de las distintas áreas municipales, de los centros de salud, de Obras Sanitarias, entiende el por qué Gualeguaychú está posicionado como un municipio modelo en varios aspectos”.

Además, planteó que “no es tan directo y simple como plantean desde La Libertad Avanza esto de sacar secretarías para achicar el Estado. Primero que nada, no me gusta cuando comparan a Gualeguaychú con otros municipios que no tienen el volumen que tiene Gualeguaychú, quizá si nos comparan con Concepción del Uruguay, podríamos hablar de similitudes en cuanto a prestación de servicios, en cantidad de habitantes que valorizan esos servicios. Me parece que hay que empaparse mucho en la cuestión municipal y sobre todo saber que el Municipio de Gualeguaychú es un municipio que está bien administrado, por esta gestión y desde hace muchos años. Hablar en esos términos es faltarle respeto a un montón de personas que todos los días cumplen sus funciones de una forma muy seria en el Municipio”.