La planta de Scania en Tucumán suspendió de forma temporal su producción y comunicó la suspensión de 520 empleados hasta el 20 de julio. La medida responde a la disminución global de la demanda, un fenómeno que impacta a la industria automotriz y al segmento de transportes a nivel internacional.

Fuentes de la empresa consignaron que la decisión forma parte de un esquema “previamente acordado”, que busca preservar tanto la estructura productiva como la sustentabilidad de la operación local.

Desde la filial argentina remarcaron que las suspensiones incluyen el pago de una compensación no remunerativa, de modo de atenuar la reducción de ingresos para el plantel de trabajadores afectados. La planta, situada en la localidad de Colombres, en el departamento Cruz Alta de Tucumán, se dedica principalmente a la fabricación de componentes para camiones y buses que Scania exporta a distintos mercados internacionales.

La medida se enmarca dentro de un contexto global adverso para el sector de fabricación de vehículos pesados. Scania, multinacional de origen sueco, forma parte del grupo Traton y cuenta con operaciones industriales en América Latina, Europa y Asia. Desde inicios de 2025 denuncia una caída en la demanda de camiones, buses y repuestos, consecuencia principal de la desaceleración económica registrada en varios continentes y la menor demanda de inversión en transporte que afrontan las empresas.

El caso argentino replica una tendencia reportada en otras plantas del grupo en el mundo. En distintos países, Scania y otras firmas del rubro han avanzado con esquemas de reducción de turnos, suspensiones temporarias y despidos, a la espera de una eventual recuperación del ciclo productivo mundial más adelante en el año. La caída de los pedidos nuevos también impactó en la cadena de proveedores regionales, que debieron ajustar niveles de actividad ante la baja en la demanda de partes y componentes.

“En línea con la coyuntura internacional que ha generado una disminución temporal en la demanda de producción, la planta industrial de Scania en Tucumán está implementando durante 2025 un esquema de suspensiones laborales previamente acordado. Esta medida busca resguardar el equilibrio productivo, preservando la sustentabilidad del negocio a largo plazo”, explicó Dante Gonella, Director de la planta de Scania en Tucumán a Infobae.

Gonella detalló que, a diferencia de ciclos previos, la situación actual no permite compensar el desplome de un mercado puntual con el crecimiento de otro, por tratarse de una reducción de la demanda a nivel mundial.

El ejecutivo expuso además que el esquema de suspensiones contempla el pago de una suma compensatoria.

“Las suspensiones contemplan el pago de una compensación no remunerativa, lo que permite mitigar el impacto económico para los trabajadores. Scania mantiene su compromiso con el diálogo permanente, el respeto por las personas y la sostenibilidad de su operación en el país”, concluyó Gonella.

En el caso de Tucumán, la planta de Scania representa uno de los principales polos industriales de la zona y emplea a personal calificado, tanto en líneas de montaje como en áreas técnicas y administrativas. En los últimos años la empresa realizó inversiones orientadas a la modernización de procesos y a la capacitación de su personal, con el objetivo de afianzar su rol dentro de la red global de producción del grupo. Hasta el momento, no se barajan recortes permanentes de personal, pero las suspensiones temporales no descartan una reevaluación futura si la coyuntura internacional no se revierte.

Scania informó que mantiene los canales de diálogo abiertos tanto con el personal como con las autoridades gremiales y locales, para monitorear la evolución de la situación y tomar nuevas medidas cuando sea necesario. Mientras tanto, la reanudación de la actividad está prevista para el 20 de julio, cuando reiniciará el turno noche.

Actualmente, la planta tucumana destina la mayor parte de su producción a la exportación, principalmente a Brasil y otros países de Sudamérica, pero también a Europa y otras regiones bajo los lineamientos de la matriz global. La empresa apuesta a que un rebote en el comercio internacional contribuya a recomponer el ritmo habitual de operaciones en la segunda mitad del año. (Fuente: Infobae)