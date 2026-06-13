La intensión triguera nacional asciende en 150.000 ha. Hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia. El valor del fertilizante cayó hasta un 20%.

El resultado es que las proyecciones bajistas que se hicieron para el área triguera nacional ahora no son tan malas, porque ante esta mejora del panorama económico, muchos productores que decidieron no implantar están reviendo su estrategia, teniendo en cuenta que la ventana de siembra aún está activa.

Un reciente reporte de la Bolsa de Comercio de Rosario indica que a nivel nacional la estimación de área triguera pasó de 6,66 a 6,82 millones de hectárea respecto a las proyecciones de un mes atrás.

El trigo arrancaba complicado esta campaña por los valores del fertilizante, que por el conflicto en Medio Oriente elevaba su precio y sin saber cuáles serían sus techos, ni por cuanto tiempo. Por este motivo, apostar por el cereal era una decisión cada vez más arriesgada.

El valor de la urea alcanzó los 1.000 U$S/ha en el momento en que los productores comenzaban a pensar la campaña fina. Hoy, ese precio se acomodó en valores que rondan los de 800 a 850 U$S/t. A este dato positivo, se suman también las mayores expectativas en el precio del trigo debido a problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia.

“De a poco se están alineando factores claves para volver a tener un gran ciclo productivo de trigo en Argentina”, señala el reporte elaborado por el jefe de estimaciones agrícolas de la BCR y líder de la GEA, Cristián Russo.

“Hay un mayor entusiasmo que se manifiesta en una leve recuperación de hectareaje, con un recorte en área que ahora pasa de 500.000 (7%) a 350.00 ha. O sea, habría una caída interanual de 4,8% respecto del ciclo pasado que fue récord de siembra. Ahora se espera una mayor aplicación de fertilización que estaría asegurando alcanzar rindes promedios”, señaló.

“Pese a arrancar con el mejor escenario de siembra de la década gracias a los perfiles cargados, el trigo arrancaba con una gran piedra en el zapato, la urea, un fertilizante clave, costaba 1.000 U$S/ha. Pero en el último mes, la urea se acomodó en valores de 800 a 850 U$S/t. Y también hay mayores expectativas en el precio del trigo por los problemas climáticos que enfrenta el cereal en países como Estados Unidos, Francia y Australia”, resumió Russo.

Esto es lo que hace que el recorte de área que era de 500.000 hectáreas, ahora sea de “solo” 350.000, a lo que se suma que los niveles de fertilización también mejorarían.

En consecuencia, “con un área de que pasa a estimarse en 6,82 millones de hectáreas, sería la cuarta mayor siembra triguera de los últimos 17 años. Y volviendo a tomar un rinde promedio nacional de 30,5 qq/ha y restando 250.000 ha (como no cosechadas), el horizonte productivo nacional —con un clima normal— estaría en los 20 millones de toneladas”, estimó Russo.

El clima fortalece al trigo

Precisamente, lo que hay que sumar en el combo es que el clima ya viene realizando su parte: el fin del verano y comienzo del otoño estuvieron recargado de lluvias y dejaron un gran “colchón” de agua para sostener al trigo en sus estadios iniciales.

Y aunque mayo fue inusualmente seco, sirvió para acelerar la cosecha gruesa y también la siembra fina, una estrategia que salió excelente porque en junio han vuelto las lluvias en caudales sorpresivos, con registros de 10 a 45 milímetros en regiones clave como Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos.

“Los acumulados son muy importantes para los bajos montos que suele dejar junio: en el oeste las medias mensuales rondan los 5 mm y en el este los 25 mm. Siguiendo la anomalía de la reserva de humedad para los suelos de Argentina, la actualización al 10/6 muestra la gran mejora que se produjo”, resalta la GEA.

Ahora lo que sigue es ver cómo se comporta efectivamente El Niño, cuya presencia ya está confirmada hacia fin de año: aunque generalmente ayuda a sostener grandes rendimientos, a la vez puede ser una complicación si las lluvias son realmente excesivas e impiden la cosecha en término.

El trigo en las provincias

Bajo este panorama general, Russo describe luego lo que se espera en cada una de las principales provincias trigueras:

Santa Fe: es la provincia que más hectáreas deja de hacer con el cereal: restaría 210.000 en esta campaña, pasando de 1,51 a 1,3 millones. La caída interanual estaría en torno del 14%. En el sur de Santa Fe, la baja de la urea llegó algo tarde para cambiar los planes y también se espera apuntalar la próxima siembra maicera.

Buenos Aires: se estima una baja de 190.000 hectáreas o 7%, pasando de cultivar 2,72 a 2,53 millones.

Entre Ríos: siguiendo los números de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se sembrarían este año en la provincia 130.000 hectáreas menos de trigo, o sea habría un 18% de caída de interanual.

Córdoba: los cordobeses apuestan al trigo con una baja de área del 8%; solo restan 100.000 hectáreas en comparación con el ciclo pasado. Las reservas de humedad son muy buenas en los suelos, aunque hay dudas en la fertilización que finalmente se va a usar. Señalan caídas de un 5 a 10% en la intencionalidad de siembra, aunque en los departamentos Marcos Juárez y Unión la caída es mucho mayor, en línea con el sur de Santa Fe.

Norte del país: hay que destacar la fuerza que tiene el trigo este año en el norte del país, sobre todo en Santiago del Estero y Chaco, que estarían sumando 320.000 hectáreas. Uno de los motivos está ligado al maíz, porque hay banderas rojas este año entre la chicharrita, cogollero y los costos de la urea y el transporte.