La causa sobre la contaminación de la Planta de Tratamiento de Efluentes del Parque Industrial comenzó hace ya un año y medio. Luego de la toma de muestras por parte de peritos calificados, y la comprobación de que la planta estaba funcionando mal, el juez federal Hernán Viri dispuso su clausura hace tres meses. La decisión fue apelada por la Codegu, sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná ratificó la medida adoptada por el juez.

No obstante, “cambios fácticos relevantes respecto al funcionamiento de la Planta de Efluentes”, dieron lugar a la audiencia que se celebró esta mañana en el Juzgado Federal. El objetivo fue escuchar a las partes involucradas para luego tomar la decisión de dejar firme o no la medida tomada por Viri.

Primero habló el querellante y su abogado Ricardo Luciano, quien señaló que el certificado de aptitud ambiental otorgado al Parque Industrial “tiene errores”.

Luego, fue el turno de la Corporación del Desarrollo que, a través de sus abogados, expuso que desde la disposición de la clausura de la Planta de Tratamiento de Efluentes “la situación ha cambiado”.

Al respecto, el doctor Nario enumeró tres ejes significativos: la producción de informes periódicos realizado por diferentes entidades que avalan los estudios de las muestras, y a través de los que se acredita que en “los últimos tres meses la planta estuvo funcionando de acuerdo al marco legal vigente”; la obtención del Certificado de Aptitud Ambiental otorgado por la Provincia; y la instalación de una tecnología que monitorea de forma online a las industrias que más aportan a la planta de tratamiento, la cual, por el momento, se instaló en cinco empresas.

El reciente presidente de Codegu, Gustavo Isaack, contó que se le pidió al INTI que controle los sensores instalados y revalide las muestras, que durante los primeros meses se realizaran todas las semanas.

Según expresaron desde la institución, no habría precedentes de este tipo de testeos ni en Entre Ríos ni en la Argentina.

No obstante, no precisaron cuándo se incorporará esta tecnología a la totalidad de las empresas del Parque Industrial.

Por otro lado, la subsecretaria de Ambiente Municipal Ivana Zecca afirmó que “tenemos disponibles todos los controles y podemos decir que, de julio a octubre, la planta trabaja dentro de los parámetros establecidos por la Provincia”.

Desde de la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos resaltaron que el Certificado de Aptitud Ambiental emitido al Parque Industrial “es condicional”, ya que el Polo productivo local tiene que cumplir con requisitos esenciales dispuestos por la Provincia en un plazo de 60 días corridos.

Durante la audiencia, el fiscal Pedro Rebollo pidió especificaciones sobre los riesgos ambientales que ocasionaría la clausura de la Planta de Tratamientos. Al respecto, desde la Codegu respondieron que se perdería la trazabilidad de los residuos de las empresas, que sería difícil disponer de los residuos de la planta que quedaran sin tratamiento, y que volver a poner en marcha el sistema biológico a partir del cual funciona, tardaría por lo menos unos cuatro meses.

Finalmente, el fiscal Pedro Rebollo hizo algunas consideraciones previas, en las que se mencionó declaraciones que se hicieron a la prensa: “Esta causa se inicia por una investigación preliminar previa, y se mediatiza la denuncia con los riesgos que eso puede llevar, también se hicieron declaraciones que no son veraces, jamás esta fiscalía se expresa fuera del expediente. El presidente de la Codegu ha dicho que nos hemos equivocado mediante comunicados de prensa, y se ha afirmado que nos hemos confundido, entre otras barbaridades. Lo cierto es que es juez, como la Cámara de Paraná, convalidaron el pedido de clausura que oportunamente habíamos efectuado. En definitiva, se convalidó que la planta funcionaba mal, y dañaba el ambiente”.

También mencionó que “la Planta de Efluentes operaba con su certificado vencido desde 2021, la última intervención de la Secretaría de Ambiente de la Provincia fue en el año 2019. Por lo que trasluce un desapego a los estándares mínimos de control estatal. Hoy ya sabemos que hay un acto administrativo de parte de la Secretaría Provincial de Ambiente respecto al certificado”.

Y continuó: “Técnicamente el recurso de reposición no puede prosperar porque ha habido sustanciación, como bien lo ha dicho en su presentación el doctor Viri, se ha hecho un pedido, las partes pudieron opinar, usted lo resolvió en consonancia con los argumentos que se han planteado, y la Cámara confirmó su decisión, entonces, no estamos tratando una resolución sin sustanciación, sino todo lo contrario. Por lo que técnicamente, el recurso de reposición tiene que ser rechazado. Ahora bien, haciendo eco por el pedido de esta audiencia para tratar la clausura de la planta de tratamiento, suscribiéndonos a la pertinencia, lo que se debe determinar es la confirmación de la clausura: si ha habido cambios fácticos relevantes que permitan rever la situación, o al menos se permita cambiar la postura, siempre supeditado a la decisión final del juez”.

En su expresión final, Rebollo resaltó los cambios fácticos relevantes: “Se han hecho mejoras en la planta, se sumaron los monitoreos individuales en 4 o 5 empresas, no se ha contestado cuándo este monitoreo va a estar instalado en todas, hemos escuchado que preocupaba que el cierre fuera un riesgo ambiental mayor que dejar a la planta funcionando. Esto desde el punto de vista de derechos, son cuestiones que hay que ponderar, se está investigando un delito. Tenemos que ponderar el desarrollo y la producción, que esta Fiscalía no quiere entorpecer, y la salud. En esa ponderación de intereses, siempre se debe equilibrar la protección del medio ambiente, y el desarrollo. Desde ya, afirmo que no son principios opuestos. Se va a seguir investigando, pero entiendo que dado los nuevos factores, luego de la resolución confirmada por la Cámara, habría que pensar en alguna apertura condicionada, junto con la presentación del plan definitivo de monitoreo individual de cada empresa, la toma de muestras periódicas que está presentada en el expediente, en convenio con el INTI, que se cumpla con eso, y eventualmente también por parte del señor Juez, la decisión de tomar muestras aleatorias, en el momento que lo disponga, y estar sujeto a los resultados de esas muestras para ver si realmente la planta fue mejorada o no, en base a eso, entiendo que procedería a la apertura con estas consideraciones”.

Por último, el juez federal Hernán Viri dijo que “en los próximos días voy a resolver la viabilidad o no del recurso de reposición, pero también si decido que se continúe con la clausura de forma definitiva, o si adopto alguna medida alternativa de clausura”.

En diálogo con Ahora ElDía, Viri adelantó que lo más posible es que comunique su decisión el lunes o martes de la semana que viene.