Según informaron desde el Juzgado Federal a Ahora ElDía, el juez Hernán Viri dispuso en la causa en la que se investiga la afectación ambiental como consecuencia del mal funcionamiento de la planta de tratamiento ubicada en el Parque Industrial Gualeguaychú, una audiencia que se llevará a cabo el próximo viernes 13 de febrero a las 9.30 horas en la sede local de la Asociación de Magistrados y Funcionarios.

La misma fue convocada luego de haber recibido los resultados de las pericias oportunamente ordenadas, y lo que surge de las testimoniales brindadas por los peritos.

A la audiencia fueron convocados la Municipalidad, la CODEGU, los representantes del Parque Industrial y las empresas que están ubicadas en el mismo y quieran participar de dicha audiencia.

“Luego de ello se resolverá los pasos a seguir y en especial si corresponde o no la clausura del parque, tal como sugirió uno de los peritos”, confirmaron desde la Justicia Federal a este medio.