Se conmemoró el aniversario de las Batallas de Caseros y de San Lorenzo

En la oportunidad, Stratta dijo que son fechas “muy importantes para los entrerrianos, que nos interpelan para ver qué valores guiaron cada una de estas batallas que atravesaron la construcción y consolidación de nuestro país".

En el Monumento al General Urquiza, Stratta puntualizó que “a 168 años de la batalla de Caseros, su significado aún nos interpela a los argentinos y a los entrerrianos en particular, sobre la forma en la que resolvemos nuestras diferencias y aunamos criterios en la construcción de nuestro país”. Y aseguró que “en tiempos de adversidades y de opiniones encontradas, son nuestros próceres un espejo en el cual mirarnos”.

Aseguró que “tenemos por delante la tarea de profundizar la Patria, la de la inclusión; la del acceso a la salud y a la educación; la del empleo y la esperanza; la del respeto y la solidaridad. Y mucho más en estos tiempos en los que miles de compatriotas aún pasan hambre, no tienen trabajo, no pueden acceder o permanecer en e l sistema educativo. Si aquellos patriotas frente a cuyas estatuas hoy planteamos un momento homenaje y reflexión estuvieran aquí, no hubieran dudado en el camino a seguir”.

En este sentido, dijo que “con orgullo puedo decir que nuestro gobierno provincial, con el gobernador Gustavo Bordet a la cabeza, tiene como norte la consolidación de un Estado presente, que permita el desarrollo integral de las personas, que nos posibilite vivir con esperanza, desarrollarnos en nuestro lugar, desde una base de igualdad y con fuertes lazos de solidaridad”.