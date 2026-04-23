“Encontrándose en clases se pelea con un compañero y exhibe una cadena de moto, y con ella lo trata de agredir. Ante ello los compañeros quieren disuadir al agresor y producto de eso varios resultaron con golpes recibidos en el forcejeo para poder tranquilizar al alumno”, resumió el Jefe de la Comisaría Novena Enrique Villalba en diálogo con Bolazo Stream, acerca de lo ocurrido el lunes en la escuela .

La novedad en estas últimas horas es que se conoció el motivo que originó el brutal ataque. “Si bien todavía está en materia de investigación, vendrían con problemas de vieja data los dos involucrados (el agresor y la víctima) por fuera de la escuela, pero que se cruzaron en esta institución de adultos mayores”, manifestó Villalba.

Finalmente, confirmó que el joven de 20 años “se encuentra supeditado a la causa, a la espera de la decisión de la justicia”.