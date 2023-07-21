

En la recta final rumbo a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la Cámara Electoral difundió la nómina de escuelas habilitadas para que los 1.143.459 entrerrianos y entrerrianas que figuran en el padrón electoral emitan su sufragio.



En la provincia habrá 3.434 mesas distribuidas en 315 circuitos electorales. (APFDigital)