ELECCIONES 2023
Se difundió el listado de escuelas habilitadas para las PASO: ¿dónde votamos en Gualeguaychú?
El distrito Entre Ríos de la Cámara Nacional Electoral dio a conocer cuáles son los establecimientos escolares habilitados para funcionar como locales receptores de cotos en las PASO del 13 de agosto.
En la recta final rumbo a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, la Cámara Electoral difundió la nómina de escuelas habilitadas para que los 1.143.459 entrerrianos y entrerrianas que figuran en el padrón electoral emitan su sufragio.
En la provincia habrá 3.434 mesas distribuidas en 315 circuitos electorales. (APFDigital)
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