El petróleo Brent subía un 8% este lunes, después de que los ataques de represalia de Irán interrumpieron el tráfico marítimo en el crucial estrecho de Ormuz, tras el bombardeo del fin de semana por parte de Israel y Estados Unidos que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei.

La tensión en el mercado petrolero se incrementó tras el bombardeo de Irán a la refinería de Aramco en Ras Tanura, una de las más grandes del mundo, ubicada en Arabia Saudita. También atacó un barco petrolero en el golfo de Omán.

El precio del petróleo WTI tocó un pico intradiario de 75,33 dólares, tras una suba de más de un 12% que lo dejó en su nivel más alto desde junio. Con posterioridad, recortó ganancias y subía 5,15 dólares, o un 7,7%, a 72,17 dólares.

Los precios el petróleo se dispararon cuando una serie de contraataques interrumpió la circulación en el estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, que conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo. El domingo, tras conocerse el arranque de esta nueva etapa del conflicto, algunos analistas consultados por Reuters pronosticaron que el precio del barril de crudo se acercaría a los 100 dólares. No obstante, el alza de los precios al reanudarse la negociación tras el fin de semana fue menor de lo que se había pronosticado.

Los futuros del crudo Brent se dispararon hasta un 13%, a 82,37 dólares el barril, su nivel más alto desde enero de 2025, antes de retroceder y cotizar con una mejora de 6 dólares, o un 8,2%, a 78,87 dólares.

“La última medida refleja la incertidumbre en torno a la magnitud y la duración del conflicto actual y reconoce que el futuro político de Irán puede tener importantes implicaciones para la estabilidad de Oriente Medio”, afirmó James Hosie, de Shore Capital.

A su vez, Torbjorn Soltvedt, analista de la firma de inteligencia de riesgos Verisk Maplecroft, dijo a la agencia The Associated Press que “el ataque a Ras Tanura marca una escalada significativa, con la infraestructura energética del Golfo ahora en la mira de Irán”. “Se avecina un período prolongado de incertidumbre mientras Irán busca imponer un alto costo económico poniendo en la mira a petroleros, infraestructura energética regional, rutas comerciales y socios de seguridad de Estados Unidos”, agregó.

También se refirió al conflicto Sascha Bruchmann, analista del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Baréin, quien dijo a AP que el objetivo iraní es “generar un rechazo global e imponer costos” al presidente estadounidense. Sin embargo, aclaró, “por ahora esto no es la destrucción total de infraestructura crítica que el régimen iraní busca”.

Los ataques a la infraestructura energética se producen en el tercer día de una ofensiva que comenzó el sábado con el asesinato del líder supremo iraní Jamenei en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel. Desde entonces, Irán ha lanzado misiles contra Israel y varios estados árabes aliados de Washington, incluyendo Kuwait, donde humo negro se elevó desde el interior del complejo de la embajada estadounidense.

En este contexto, las bolsas europeas caían de forma generalizada el lunes. El índice paneuropeo STOXX 600 perdía un 1,8% y alcanzaba su nivel más bajo desde mediados de febrero, situándose en 622,35 puntos a las 08:12 GMT, retrocediendo desde el máximo histórico alcanzado el viernes y con la mayoría de los sectores en números rojos.

Las grandes energéticas Shell, BP y TotalEnergies ganaban más de un 5% cada una, siguiendo los precios del petróleo, que aumentaron hasta un 13% después de que la navegación en el crucial estrecho de Ormuz se viera interrumpida por los ataques de represalia iraníes. El índice energético avanzaba un 3,5%.

Con información de Reuters

Fuente: Infobae