Por Fabián Miró

Rina Vasquetto, Cordobesa de Adelia María, presidenta de la Asociación Argentina de Grassfed, el Ingeniero Michelena, presidente de la Asociación Uruguaya y el anfitrión Juan Pablo Oppen hablaron con Ahora El Día sobre el encuentro que se desarrollò en Gualeguaychú y el rol de la Asociación.

Vasquetto explicó que “Grassfed significa alimentados a pasto y estamos abocados a producir animales en un pastoreo racional, en una producción ganadera que maneja tiempos de ocupación y descanso. Desde ese lugar recuperando pasturas, regenerando suelos producimos una carne bien diferenciada que es ciento por ciento a pasto

Por su parte, Juan Pablo Oppen resaltó que “es muy importante la grupalidad, especialmente porque hay gente que está sumamente avanzada en temas como comercialización, en la búsqueda de mercados diferenciados que juegan a favor del productor, máxime cuando el precio de la carne está muy “pinchado” en el mercado interno. Hay productores que tienen su propia marca con carne envasada al vacío haciendo mucha promoción de las bondades de la carne a pasto, algo que enriquece al productor y revaloriza lo que es un alimento sano.” Indicó.

Vasquetto detalló que “hemos logrado diferenciar un producto de calidad como lo es la producción ciento por ciento a pasto que conlleva otras cuestiones, como el no uso de agroquímicos porque no somos insumo dependientes. El animal desarrolla un hábito voráz, no selectivo, comiendo todo por igual. Inclusive las mal llamadas malezas y si se tiene un buen pastizal, pasturas, te aparece algún Yuyo Colorado, el mismo es comido por el vacuno, porque todo es alimento:”

Oppen se mostró asombrado por lo federal de este encuentro con gente que ha llegado desde La Patagonia, de Corrientes, de La República Oriental del Uruguay, aunque no hay tanta gente de la zona.

Rina Vasquetto resaltó que “un suelo sano, vivo y fértil para las futuras generaciones es pensar en alimentos para nuestros hijos y nietos en lo que no es un tema menor”.

El ingeniero agrónomo Alejandro Michelena, presidente de la Asociación Uruguaya de Grassfed, dijo que el “tener la posibilidad de diferir el pasto que hay, saber que, para adelante, tenes 40/50 días de pasto, contar con sistemas de agua de calidad en el contexto de una sequía brutal que dejó su huella, brinda una seguridad para llegar a una orilla segura y seguir trabajando”.

RECUADRO

Los principios productivos del Grassfed

1. Los animales son criados, recriados y engordados a pasto durante todo su ciclo productivo.

2. Los animales se encuentran en forma permanente sobre pasturas diversas o pastizales.

3. No se realiza confinamiento o terminación en corrales de engorde.

4. Se limita el uso de antibióticos y antiparasitarios, tratando a animales en particular, no un manejo de población planificado.

5. Se asegura el bienestar animal.

6. Se limita la suplementación estratégica a situaciones críticas o excepcionales (emergencias climáticas).