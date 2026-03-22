En un nuevo gesto de solidaridad y compromiso con la vida, este sábado se lleva adelante un operativo de ablación de órganos en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. La intervención se realiza bajo estrictos protocolos médicos, en el marco del sistema nacional de donación y trasplante de Argentina.

El donante es un hombre de 38 años, cuyos riñones, páncreas, corazón y córneas fueron ablacionados para su posterior trasplante en pacientes que se encuentran en lista de espera, brindándoles una nueva oportunidad de vida.

El operativo cuenta con la participación de equipos médicos especializados provenientes de Córdoba y del Hospital Italiano. Además, un avión sanitario del Incucai arribó al aeródromo local alrededor de las 18:00 horas para concretar el traslado de los órganos hacia distintos centros de salud del país. Se estima que la intervención finalizó cerca de las 23 horas.

Este tipo de procedimientos pone de relieve la importancia de la donación de órganos como un acto de amor y generosidad, así como también el trabajo articulado entre organismos como el Incucai y el Cucaier, fundamentales para garantizar la logística y transparencia del sistema.