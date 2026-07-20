Entre Ríos reanuda este lunes 20 de julio el Ciclo Lectivo tras el receso de invierno de dos semanas. Sin embargo, la vuelta a clases se da de manera parcial debido al paro docente de los principales gremios.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos –Agmer– y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica –AMET– dispusieron realizar un paro docente por 24 horas en reclamo por mejoras salariales.

Los gremios docentes mayoritarios de la provincian cuestionaron el fracaso de las negociaciones salariales. Desde el Gobierno informaron que, a pesar de ellos, disponen el incremento por decreto.

Pago a docentes

El gobierno de Entre Ríos decretará un aumento del 3% para docentes entrerrianos, coincidente con el porcentaje que se aplicará para el sueldo de los empleados estatales. El porcentaje fue el que se ofreció -y rechazó- en las instancias paritarias con ambos sectores.

Informaron que el salario mínimo garantizado no bajará de $850 mil y también se ajustarán entre un 20% y un 28% el Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad, de acuerdo al tipo de régimen laboral.