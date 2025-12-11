El Instituto Superior D-259 “Juventud Unida”, creado dentro del complejo educativo del Club Juventud Unida, celebró hoy con profunda emoción el egreso de sus primeros diseñadores gráficos y publicitarios. Este logro marca un hito institucional que confirma la relevancia y el crecimiento de un proyecto académico moderno, vigente y necesario para la región.

En un contexto donde la comunicación, el diseño y la creatividad constituyen motores fundamentales del desarrollo contemporáneo, la carrera se consolida como una propuesta formativa alineada con las nuevas demandas de la economía del conocimiento. Contar con una tecnicatura específica en Gualeguaychú amplía oportunidades y fortalece la capacidad local para generar contenidos, estrategias y soluciones de comunicación con impacto regional, nacional e internacional.

La Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Publicitario se proyecta con solidez hacia el próximo ciclo lectivo, con segundo y tercer año activos para 2026, y con grandes expectativas ante el creciente interés de nuevos inscriptos. La inscripción continúa abierta, reafirmando el compromiso del Instituto de formar profesionales preparados para responder a las necesidades de comunicación de organizaciones, emprendimientos e instituciones públicas y privadas.

Este primer grupo de egresados representa más que un logro académico: simboliza el crecimiento de una comunidad educativa que apuesta al futuro, a la innovación y al desarrollo del talento local. Estamos profundamente orgullosos de acompañar a nuestros estudiantes en este camino y de ofrecerle a Gualeguaychú profesionales preparados para integrarse a un mercado en permanente transformación.

El Instituto Superior “Juventud Unida” agradece a las familias, al equipo docente, a los dirigentes del Club Juventud Unida, a las empresas e instituciones que confían en nuestros estudiantes y proyectos, a los propios estudiantes y a toda la comunidad, por ser parte de este proceso que hoy alcanza su primera cosecha. Con alegría y compromiso, seguimos sembrando futuro