Según trascendió este jueves, un caño que traslada efluentes del Parque Industrial Gualeguaychú sufrió una rotura y debió ser intervenido. Según indicó a Ahora ElDía la subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad, Ivana Zecca, poco después del mediodía se estaban realizando trabajos de reparación en “unos tornillos de la junta del caño”.



El incidente habría generado el derrame de efluentes hacia el ambiente y generado preocupación entre los vecinos del barrio Don Pedro, en cercanías al Parque Industrial.

La situación adquiere especial relevancia en el marco de la causa llevada adelante por la Justicia Federal que investiga la posible contaminación ambiental producida por el mal funcionamiento de la planta de tratamiento de efluentes cloacales del predio, que afectaría a los vecinos del barrio Don Pedro y también al Río Gualeguaychú. El Fiscal Federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, pidió en abril al Juez Federal Hernán Viri la clausura de la planta de tratamiento de efluentes del Parque Industrial. La causa sigue su curso. En tanto, el juez Viri decretó el secreto de sumario.

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