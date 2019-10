Secchi: "Estas oportunidades son mejores que las de otras localidades"

“La noticia no me toma por sorpresa porque venimos trabajando fuerte para que se de esto. Estas últimas semanas fueron muy intensas”, sostuvo Secchi sobre las reuniones que se realizaron para lograr que el Centro Médico San Lucas, la Cooperativa Jeannot Sueyro, Pronto y el Hospital Centenario se hagan cargo de los servicios de especialistas del módulo 6.

“Creo que está bien pensado este acuerdo porque no es un prestador de afuera sino que son cuatro prestadores locales. Esto le da la posibilidad al afiliado de tener la atención de los profesionales del módulo 6”, afirmó antes de reconocer como ventaja que los cuatro centros médicos ya prestan servicios al PAMI en las internaciones: “Ahora comenzarán a prestar los servicios de los profesionales”.

Con respecto a los entuertos que enfrentaron por la negativa del Colegio Médico de aceptar el trato que ofrecía la obra social, Secchi afirmó que Gualeguaychú “tiene un Círculo Médico que es difícil, y que no sé si esto contribuyó o no a dificultar el trabajo de Nativus, porque ellos engloban a los profesionales que prestan el servicio”.

“El pueblo de Gualeguaychú no puede seguir sufriendo más. Ya está todo jugado, las soluciones están encaminadas y las oportunidades que tiene ahora Gualeguaychú no van a ser mejores; inclusive no son mejores comparadas con las de otras localidades”, recalcó Secchi.

“En el resto del servicio, PAMI es la obra social más grande y la línea de prestaciones, tanto médicas como sociales, están bien. Hasta ahora, y con todo este conflicto del módulo 6, al afiliado no se le dejó de dar una respuesta. Sin embargo, siempre hay cosas para seguir ajustando y reclamos que hay que seguir solucionando”, concluyó el titular de la UGL 34 Concordia.