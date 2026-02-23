La Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos informó que, en el Puesto de Control Vial Paso Cerrito, ubicado en el kilómetro 341 de la Autovía 14 “José Gervasio Artigas”, se procedió al secuestro de mercadería transportada en un vehículo marca Ford Kuga.

Durante la inspección, las autoridades constataron que el vehículo trasladaba 31 armas marcadoras tipo Airsoft, incluyendo modelos FNX 45 Tactical, FNS-9, Glock 17 y 19, Sand Viper, Pit Viper, M17 y M18 Sig Sauer, además de tres réplicas Sig Sauer MCX Virtus y una LCTZP19.

Elementos adicionales incautados

El operativo también incluyó el secuestro de 43 cargadores, una batería y un cargador de balines, todos elementos vinculados al transporte de las armas. La causa fue caratulada como infracción al Código Aduanero, Ley 22.415, ya que la mercadería no contaba con la documentación necesaria para su ingreso y traslado.

La inspección y el procedimiento forman parte de los controles habituales de seguridad vial y aduanera en la Autovía 14, que buscan prevenir el transporte irregular de armas, réplicas y otros elementos que podrían infringir la legislación vigente.