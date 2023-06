Así lo manifestó para Agroverdad el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, Jorge Grimberg.

“En el tema precios, a nivel exportación China está muy tranquilo y Europa bajó un poquito la Hilton. Yo creo que China es el mercado de la carne argentina desde todo punto de vista. Primero, se lleva la vaca flaca, manufactura conserva, que en un determinado momento no tenía ningún destino. Eso es muy bueno, sobre todo para el productor de cría, que ahora vende la vaca vieja y que antes la tenía que tirar”, indicó.

“Por otro lado, China tiene mucha gente de alto poder adquisitivo. Nosotros tenemos que tratar de entrar con la carne Premium, la vaca es algo secundario. Tenemos el mejor novillo, la mejor carne y la más gustosa que hay; eso tenemos que tratar de hacer entrar en China, para no depender de Europa y de Estados Unidos”, argumentó el dirigente.

“En China el consumo todavía no se reactivó del todo luego de la pandemia, pero lo hará. Es necesario que así sea, hoy los precios son muy bajos y eso demuestra que el productor no es formador de precios”, amplió en su análisis.

La sequía pegó

Consultado sobre la faena, Grimberg informó que “en el primer semestre está un poquito mejor; vamos a ver ahora cuando cierre el mes, pero está apenas mejor. Estimamos para todo el año entre 13 millones y 13.500.000 cabezas”, señaló.

“Ha aumentado fuertemente la cantidad de vacas, esto es así, lamentablemente la sequía ha generado esta situación. Vaca que no da cría o que no produce nada, lamentablemente se está vendiendo. No sé qué cantidad, o hasta cuándo va a aguantar la cantidad de vacas que tenemos, pero indudablemente la categoría que está saliendo es la categoría vaca”, se lamentó.

El índice de preñez, frenado

“Es una verdadera lástima, porque habíamos comenzado a aumentar la cantidad de terneros nacidos, teníamos mayor índice de preñez; lamentablemente con la sequía el estado de los animales no ha sido lo mejor, y si bien hay casos en los que el productor ha mantenido un porcentaje interesante, hay otros que lamentablemente tienen un porcentaje muy bajo, sumado a un estado de la hacienda también muy malo”, graficó sobre las consecuencias de la seca.

“El compromiso es buscar aumentar la relación vaca-ternero. Es un compromiso que yo lo he asumido y que quisiera tener toda la ayuda, y la hemos encontrado por ejemplo en el INTA. Tratar de ver porqué si un productor tuvo un buen índice, no lo puede tener el vecino, esa es la duda que hay”, sostuvo el presidente del IPCVA.

Justamente, estas valoraciones las desarrolló en el marco de la primera Jornada a Campo del IPCVA en el año, que se llevó a cabo en las instalaciones de CENAB-Biofarma, con el foco puesto en la eficiencia y en la Ganadería de Precisión.

“Yo no sé si vamos a llegar este año al 60/40 en la relación vaca/ternero, por los efectos de la sequía. Pero bueno, también hay posibilidad de reponer vaquillona preñada, o eventualmente volver a entorar, buscar la vaca nueva. No es lo mejor, para mi gusto, yo como veterinario siempre traté de que la vaca que no daba cría se reponía por vaquillona de propia producción o vaquillona de compra, pero bueno, el desafío es ese. Eso nos permite más exportación y más consumo”, cerró.