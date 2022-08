Según una encuesta realizada por CB Consultora, en 2023 Javier Milei podría superar al Frente de Todos y posicionarse en el segundo lugar de las elecciones presidenciales. Asimismo, el estudio demuestra que el techo electoral de Sergio Massa es superior al de Cristina Fernández. Juntos por el Cambio se ubicaría en el primer escalón de las tendencias.

Los datos surgen de una consulta realizada en todo el país entre el 22 y el 28 de julio pasado, con muestras de 3.075 casos. Además, con un nivel de confianza del 95% y una probabilidad de error de muestreo de +/-1.7%.

Al ser consultados, el 69,2% dijo desaprobar la gestión del presidente Alberto Fernández. El 26,7% respondió que la aprueba mientras que el 4,1% no sabe o no contesta.

Aprobación a la gestión del presidente Alberto Fernández

Respecto de la imagen de los principales dirigentes político de Argentina, quien quedó en el primer lugar fue el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien con 53,1% de imagen positiva y un 31,6% de negativa se lleva un diferencial positivo del 21,5%.

En segundo lugar se posicionó Facundo Manes con 39,5% de apoyo y 27,7% de rechazo (diferencial positivo de 5,9%) y en tercer lugar se ubicó Gerardo Morales, con 26,6% de imagen positiva y 20,7% de negativa (diferencial positivo de 5,9%).

El último en la lista cuya diferencial tiene un resultado positivo es Javier Milei quien con un 43,3% de aval y 42,8 de desaprobación, tiene una diferencia de +0,5%.

Quien tuvo el mayor diferencial negativo fue el presidente Alberto Fernández que, con 27,9% de imagen positiva y 68,3% de imagen negativa, se encuentra en -40,4% y luego lo siguió la vicepresidenta Cristina Fernández que ostentó -39,8% de diferencial con una aprobación del 28,1% y una rechazo de 67,9%.

Debajo de la expresidenta se puede observar al flamante ministro de Economía, Producción y Agricultura Sergio Massa que tiene un diferencial del -27,5%.

En lo que refiere al techo y el piso electoral, nuevamente quedó en el podio Rodríguez Larreta, quien podría ser votado para las presidenciales por un 46,9% del padrón. Por debajo se ubicó la presidenta del PRO Patricia Bullrich cuyo electorado podría ubicarla en el 40,8%.

Por debajo pero bastante cerca se encuentra el líder libertario Javier Milei con un techo electoral de 40,5% y le sigue el expresidente Mauricio Macri con el 36,4%.

Muy por debajo se halla el gobernador jujeño, Gerardo Morales, con un techo de 25,3%, lo que lo posiciona por debajo de Alberto Fernández quien podría cosechar el 26,1% de los sufragios en 2023. Lo supera Cristina Fernández con el 29,2% y arriba se planta Sergio Massa con el 31,2%.

Ello explica que Juntos por el Cambio tiene la posibilidad de recibir mayor cantidad de votos contra el Frente de Todos y que Milei podría llegar a ser el segundo representante político más votado en 2023.

Techo y piso electoral de los principales dirigentes presidenciables

“Si mañana fueran las elecciones para elegir al próximo presidente de Argentina ¿a quién elegirías?”, se le consultó a los sondeados: Javier Milei cosechó la mayor cantidad de respaldo con el 14,5%.

En lo que refiere a los presidenciables de Juntos por el Cambio, arriba se ubica Rodríguez Larreta con el 11,1%, luego le sigue Patricia Bullrich con el 8,9%, seguida por Mauricio Macri con 8,3%, para luego pasar por facundo Manes (3,7%) y Gerardo Morales (2,5%). El resultado total es de 34,5%.

Quien tiene la mayor cantidad de votos en el Frente de Todos es Cristina Fernández con 11,7%, a quien le sigue Sergio Massa con 7% y por último Alberto Fernández con 5,4%. Por tanto, el total de votos que acumularía el oficialismo es de 24,1%

Un 4,7% votaría a otro candidato; el 6,9% no votaría o lo haría en blanco y, por último, el 15,3% No sabe y/o no contesta.

Quiénes tienen mas chances de conseguir una victoria en caso de que las elecciones fuesen mañana

De ello se desprende que —como postulante único— quien recoge mayor cantidad de votos es el diputado nacional Javier Milei. En lo referente a los partidos políticos, Juntos por el Cambio le sacaría poco más de 10 puntos porcentuales al Frente de Todos, si las elecciones se llevarían a cabo mañana. (Infobae)