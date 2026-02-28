Seis pacientes accederán a trasplantes gracias a una nueva ablación de órganos realizada durante la madrugada de este sábado en el Hospital San Martín de Paraná. El operativo permitió garantizar órganos para un trasplante cardíaco, uno bipulmonar, dos renales y dos de tejidos de córnea.

El procedimiento se llevó a cabo bajo estrictos protocolos y demandó varias horas de trabajo coordinado entre equipos médicos especializados, personal hospitalario y organismos intervinientes. La intervención se concretó en la capital entrerriana y activó un amplio despliegue logístico.

La jefa del Departamento del Cucaier, Rosana Dappen, detalló el alcance del operativo. “Seis personas accederán a trasplantes: uno cardíaco, otro bipulmonar, dos renales y dos tejidos de córnea”, informó.

Arribo de equipos médicos especializados

Para realizar la ablación arribaron a Paraná dos equipos médicos especializados, uno proveniente del Hospital Favaloro y otro del Hospital Italiano, ambos de la provincia de Buenos Aires. Los profesionales llegaron al Aeropuerto de Paraná y fueron trasladados hasta el Hospital San Martín para iniciar el procedimiento. La coordinación en los tiempos fue fundamental para garantizar la viabilidad de los órganos.

Tras varias horas de intervención y una vez finalizada la ablación, los equipos emprendieron el regreso hacia Buenos Aires junto a los órganos, que serán implantados en pacientes que se encuentran en lista de espera.

Logística y coordinación

Luego de completar el procedimiento, los médicos fueron nuevamente trasladados al aeropuerto para continuar con el operativo de traslado. Este tipo de intervenciones exige rapidez, precisión y un trabajo articulado entre distintas áreas del sistema sanitario.

La ablación permitió dar una nueva oportunidad de vida a seis personas, en el marco de un proceso que involucra donación, compatibilidad y trasplante bajo estrictas normativas.