Semana Argentina de la Ciencia y Tecnología que organiza todos los años el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, es una iniciativa anual que se realiza en todo el país y propone el encuentro de la comunidad científica con la sociedad a través de distintas actividades de divulgación de la ciencia, la tecnología, la innovación y el arte.

Durante la misma, la comunidad científica presentó parte de sus investigaciones y descubrimientos a través de diferentes actividades, abriendo las puertas de los espacios de estudio, investigación y trabajo cotidiano.

En este marco se propusieron desde la Secretaría, y en manera conjunta con el CIESP, tres actividades a realizar en Paraná y Gualeguaychú.

En el caso de nuestra ciudad, se expuso sobre los desafíos en la producción de conocimientos en Ciencias Sociales en la Argentina contemporánea. La charla estuvo destinada a estudiantes universitarios, donde se hizo foco en cuestiones metodológicas de la producción de conocimiento a partir de la experiencia de investigadores.

Al respecto, Viviana Verbauwede, docente de Trabajo Social dijo a Ahora ElDía que uno de los aspectos centrales de la jornada tuvo que ver con la necesidad de” incorporar a los estudiantes de cada uno de los proyectos, y aquellas temáticas que les parezcan más interesantes y pueden hacer la experiencia de integrar un grupo de investigación”.

Entre los proyectos de índole social y científica que se encuentran en desarrollo en la provincia están aquellos vinculados con la agroecología, las relaciones internacionales fronterizas, “que en Gualeguaychú podría ser un espacio para tratar esta temática debido a su `posición geográfica”, puntualizó en esta dirección la Doctora en Ciencias Sociales, y un proyecto en el que se aborda la violencia contra las mujeres en Entre Ríos, y para el cuál también se recurrió a instituciones de nuestra ciudad.

En esta dirección, Verbauwede expresó que “el desafío que transitamos tiene que ver con cómo producir conocimiento que no sea extractivita, que no se reduzca solo a la producción de papers. Nosotros en Ciencia Sociales estamos en un tránsito hacia la producción de conocimiento con impacto social y no solo dentro de la academia. La universidad está financiando proyectos de desarrollos territoriales con el objetivo de que no sean investigaciones que quedan aisladas”.