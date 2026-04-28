Así lo aseguró Diego Zanetti responsable gremial de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Gualeguaychú (AGDU) .

“El acatamiento es similar a las anteriores oportunidades. Hay docentes trabajando con algunos cursos. Pero al adherirse los equipos de cátedra que tienen a cargo comisiones numerosas el impacto se hace más notorio”, señaló en referencia al nivel de actividad en la Facultad de Bromatología.

La medida de fuerza forma parte del plan de lucha de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial.

Desde el gremio se indicó que el conflicto persiste por la falta de respuestas del Gobierno nacional y señalaron que el presidente Javier Milei lleva 181 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, vetada posteriormente y ratificada por una mayoría especial de ambas cámaras.

En materia salarial, se advirtió que el sector necesita un aumento del 55% para recuperar los niveles de ingresos de noviembre de 2023. También señalaron que la garantía salarial permanece congelada desde hace más de un año y que muchos docentes continúan percibiendo salarios cercanos a los 250.000 pesos.