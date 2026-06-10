Senadores y diputados de Unión por la Patria brindaron este miércoles una conferencia de prensa en el Congreso para rechazar la prisión domiciliaria que cumple desde hace un año Cristina Kirchner por la condena por la causa Vialidad.

“Ni los genocidas ni los narcotraficantes tienen condiciones de detención domiciliaria como las que se le aplican a Cristina Fernández de Kirchner”, se quejó Germán Martínez, presidente del bloque en la Cámara baja.

Los legisladores consideraron que existe arbitrariedad y "proscripción" hacia la ex mandataria y tras la rueda de prensa enviaron una carta a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para reclamar que se ponga fin a esa situación al cumplirse un año de su prisión domiciliaria.

Fuente: Noticias Argentinas