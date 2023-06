Por monseñor Jorge Eduardo Lozano

Papá es el que genera vida no solo en el momento del inicio del embarazo. También se compromete en el crecimiento de ese nuevo ser, para que alcance un desarrollo pleno. La vida necesita paternidad para poder desarrollarse, para alcanzar seguridades y contención, como en esos momentos en los cuales hace falta tomar una mano firme para cruzar un temporal.

El padre despliega además un rol social, no solo familiar. Así como decimos que hace falta desarrollar en el mundo actitudes maternales de acogida y consuelo, también debemos reconocer la necesidad imperiosa de paternidad que brinde seguridad y horizonte que alcanzar. Lamentablemente existen corrientes culturales e ideológicas de moda que bastardean, ridiculizan y cuestionan el lugar del padre en la sociedad. El resultado no es inocuo. Se provocan vínculos afectivos flojos, personalidades inseguras.

El desafío a afrontar es educar hijos libres, entendiendo que el cariño es la primera fuente de autoridad y de credibilidad. Educar es mirar al futuro, brinda herramientas para cuando el papá no esté. No se plantea una relación absorbente que no deja espacios de libertad.

Asume la gran vocación de dejar a los hijos el mejor tesoro, una buena amistad con Jesús. Toma el reto de educar en valores que habitualmente no son compartidos con el mundo: decir siempre la verdad, cuidar al más débil, ser solidarios, compartir. Sabemos que vivir así implica experiencia de plenitud que hay que acompañar con un espíritu libre ante burlas e incomprensiones actuales y a futuro.

No hay un manual de procedimientos o cursos para aprender. No existen tutoriales ni cinco tips que te aseguren un buen resultado. Ser papá es un arte que se incorpora y despliega. Es tener la sabiduría para marcar límites a tiempo, y hacerlo con amor y gran ternura. Siempre va a estar el temor a equivocarse en más o en menos. Es una realidad dinámica que implica caminar juntos, en familia a la par, mirando hacia adelante con las dos manos en el arado.

Me animo a decir que para ser un buen papá ayuda mucho sentirse hijo amado de Dios Padre y compartir espacios de oración en familia. Ser portadores de esperanza, pidiendo esta gracia cada día y la sabiduría de poder darla a los hijos.

Miremos a los papás con niños chicos. Cómo usan la creatividad en el juego, el ingenio para los estímulos necesarios que afiancen el desarrollo de habilidades.

Veamos también papás que al perder el trabajo por la crisis que golpea a los más pobres se esfuerzan por conseguir como sea alguna changa que logre frenar el avance del hambre y la miseria. Muchos recicladores urbanos caminan largas horas revolviendo y buscando cartón, papel, o cualquier otra cosa que se pueda transformar en ingresos para alimentos.

No perdamos de vista a los papás que son Adultos Mayores, tal vez ya abuelos, que tienen otras preocupaciones: cómo mantener unida a la familia, acompañando fracasos y dolores de los hijos. Son una gran ayuda en el cuidado de los nietos.

En la familia estos son tiempos de solidaridad y de privilegiar las relaciones humanas. De cobijo y compañía ante tanto desamparo e intemperie. La fe es uno de los pilares que fortalecen. Que nuestro corazón tenga una apertura a la escucha de la Palabra de Dios y sepa descubrir al Padre Misericordioso y amoroso como el de la Parábola del Hijo Pródigo que relata el Evangelio.

El papá se brinda al trabajo y el cuidado de la familia, como San José, el padre adoptivo de Jesús y custodio de la Iglesia. Que él guíe y reconforte a todos los papás en su día.

El 17 de junio del 2017 el Papa Francisco aceptó la renuncia del padre Alfonso Delgado como Arzobispo de San Juan, y me tocó asumir su lugar en la Arquidiócesis. El 18 de junio del año pasado tuvimos la alegría de la consagración episcopal de nuestro obispo auxiliar Gustavo Larrazábal. Demos gracias a Dios.

El próximo 24 de junio celebramos la Fiesta de San Juan Bautista, Patrono de nuestra Arquidiócesis. Recemos para crecer como Iglesia sinodal, en salida y misionera.

*Arzobispo de San Juan de Cuyo