Fue un paso más en la campaña, en un escenario deliberado y ante dos protagonistas clave. El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se mostró este domingo con nueve gobernadores del norte del país, entre ellos los radicales Gustavo Valdés, de Corrientes, y Gerardo Morales, de Jujuy. Primero los elogió y después planteó lo que viene diciendo, pero con un agregado: prometió que si llega a la Presidencia formará un gobierno de unidad nacional con ministros que no van a ser sólo peronistas. No lo dijo, pero era obvio: habrá radicales. “Se puede construir una Argentina de unidad nacional”, afirmó el funcionario, durante un acto en la localidad de Güemes, al rayo de un sol abrasador que sofocaba a los presentes.

Fue un guiño envenenado. Ocurrió tras la semana de tensión entre Mauricio Macri y los radicales de Evolución, por la sanción de la eliminación del Impuesto a las Ganancias. El ex presidente dijo que “el populismo es muy contagioso” y desde la línea interna que lidera Martín Lousteau le respondieron con dureza y le recordaron los planes que anunció después de la derrota de 2019. Sólo se diferenciaban por las magnitudes, pero no por el fondo.

Massa -que el sábado estuvo con el recién reelecto intendente de Rosario, Pablo Javkin, de Juntos por el Cambio, en otro acto que tuvo dosis similares de campaña y de gestión- anunció obras en materia de energía y de transporte, con inversión del Estado. Es la tercera vez en un lapso de pocas semanas que el funcionario va al norte del país, una región tradicionalmente peronista, pero en las que triunfó el libertario Javier Milei en las primarias (PASO) del 13 de agosto pasado. Los justicialistas saben que de allí, de ese segundo conurbano -por volumen de votos y ADN PJ- pueden salir los votos que le dé al Gobierno el ticket para la segunda vuelta.

Y en ese marco lanzó la frase clave de la visita: “Les pido permiso a los gobernadores que no son de nuestra fuerza política, pero quiero dejar un compromiso. Si el 10 de diciembre me toca empezar a presidir la Argentina, que nadie se asombre de que haya gente de otras fuerzas políticas integrando nuestro gobierno, voy a llamar a un gobierno de unidad nacional. No tengo miedo de compartir con los que piensan distinto, porque la Argentina somos todos”.

Al ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria lo escuchaban Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gildo Insfrán (Formosa), Juan Manzur (Tucumán), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja). Chaco, del derrotado Jorge Capitanich, dejó firmado, aunque no fue porque se tomó vacaciones. Los que sí estuvieron -y sobresalieron- fueron los radicales Morales y Valdés. ¿Por qué son importantes? El primero es, además de gobernador de Jujuy, actual presidente de la Unión Cívica Radical. El segundo, mandatario de Corrientes y uno de los que suenan con más fuerza para sucederlo en la conducción del partido que se creó al final del 1800.

Además, agregó: “Valoro enormemente el trabajo que cada uno de estos gobernadores, sin importar el color político, han hecho para que tengamos energía de biomasa a través de la industria forestal en corrientes, para que tengamos energía solar a través del desarrollo de enormes parques en La Rioja, en Jujuy y en otra provincia del norte argentino”. Y agradeció “este gesto enorme, enorme, invalorable de estos gobernadores del norte que son de distintas fuerzas políticas y que no tuvieron miedo a mostrarle a la Argentina desde acá, desde Güemes, que se puede construir una Argentina de unidad nacional, que se pueden construir acuerdos más allá de las diferencias”.