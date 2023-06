El economista Maximiliano Montenegro y los periodistas políticos Reynaldo Sietecase y Javier Calvo analizaron el impacto de la determinación de Unión por la Patria de que Sergio Massa encabece la fórmula presidencial para las Elecciones 2023. Fue para AHORA Play, el canal de Youtube de la Comunidad AHORA.

"Uno de lo que no puede dudar es de la ambición de Sergio Massa y trabajar para construir capital político. La alianza con Cristina es de larga data, tiene por lo menos un año y se consolidó a partir de la decisión de Massa de aceptar el Ministerio de Economía en medio de una crisis fenomenal", indicó Sietecase. Y agregó: "Se discute si es una jugada genial de Cristina Fernández o la defunción del kirchnerismo. Yo creo que es algo del medio, es un canto al hiperpragmatismo y a la necesidad. El problema del peronismo era no llegar al ballotage. Massa asegura el piso más alto y la unidad del PJ, donde todos cedieron algo. Si sale bien es la arquitecta de un triunfo y si pierde, no tiene nada que ver".

Montenegro, por su parte, opinó: "Cristina da por perdida la elección nacional. El kirchnerismo militante va a terminar votando sin dudas, pero está considerando que Cristina tiró la toalla. Entre otras cosas, porque la idea de Massa puede ser ir al ballotage y en una elección polarizada sacar el 40%, lo cual significaría otro peronismo. Queda posicionado como el que dota de gobernabilidad al peronismo de acá al futuro".

Calvo, por su lado, resaltó: "Hay una mirada muy pragmática, contra lo que se quiere instalar en algunos medios. Cristina no muere con la suya, hace lo que cree que se debe hacer. Fueron jornadas de una 'tragada de sapo' importante para el ultracristinismo. Hay un dejo de frustración, porque la elección de Wado no fue oficializada, y no entusiasmaba por la presencia de Juan Manzur. Por eso va hacia lo que cree que hace más competitivo a Unión por la Patria". Y finalizó: "Hay dos elementos novedosos. El primero es la incidencia de Alberto Fernández, que insistió y consiguió condicionar la estrategia de Cristina Kirchner, por más aislado que esté. Y el segundo, es esta Argentina donde las candidaturas quedaron para Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei. Hay un corrimiento hacia la centro y centro derecha de la oferta electoral. Habla del desafío que se viene desde el 10 de diciembre".