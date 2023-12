Ricardo Delcausse, empresario del transporte local habló en Ahora Cero Radio sobre el paro dispuesto por UTA : “Estamos a un paso del final total de acuerdo a como viene la mano, las cosas vienen cada vez más para atrás, hay una incertidumbre con respecto a todo. Esta semana paró UTA porque no llegaron los subsidios, y la semana que viene no sabemos si vamos a llegar para pagar el gasoil”.

Al respecto, Delcausse señaló que “lo que recaudamos no nos alcanza para ponerle combustible a los colectivos. Además, las empresas en todo este lapso hemos ido perdiendo el dinero operativo, el dinero que tenemos por si surge algun inconveniente. Hoy salimos a comparar una cubierta usada. Cuando hace unos años podíamos tener un stock de cubiertas”.

El empresario explicó que no solo necesitan un reintegro de los subsidios sino un sinceramiento de la tarifa del transporte público y que, en todo caso, si no va a haber ayuda del estado, el boleto tendría que valer $800, lo cual resulta inviable para el bolsillo de los usuarios.

Según señaló, hay en Gualeguaychú aproximadamente entre 60 y 70 personas que trabajan en el transporte público y otras 40 personas se benefician del servicio de forma indirecta.

En tanto, Delcausse denunció que “hace una semana que el gobierno nacional mandó los subsidios para pagar los aguinaldos, pero no sabemos por qué Provincia no los bajo. Está todo arreglado y organizado hasta el 31 de diciembre, está firmado todo, ahora qué va a pasar en enero, no sabemos. Hoy hay Franco Mogetta , secretario de transporte, tiene una charla con el presidente de Fatap e iremos a tener alguna novedad con qué va a pasar”.