La soja sería el único cultivo que aumentaría en la campaña agrícola iniciada, 2026/2027, pero requiere atención en la calidad de la semilla disponible. El Maíz y el Girasol continuarían con siembras por encima de sus promedios históricos.

Pero en el caso del cereal, la incertidumbre asociada a la chicharrita podría recortar un 4% el área.

Esta es la estimación actualizada difundida por el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

En términos generales -señala el reporte-, la intención de siembra muestra un incremento del área destinada a soja, mientras que para maíz, maní, girasol y sorgo se esperan reducciones respecto al ciclo anterior.

Sin embargo, al comparar con los promedios históricos, maíz y girasol continuarían ubicándose por encima de los valores habituales, mientras que soja y maní permanecerían por debajo.



Los informes de la red de colaboradores de la BCCBA señalaron de forma recurrente la incertidumbre asociada a la presencia de Dalbulus maidis y al complejo del achaparramiento del maíz.

Su incidencia sobre la decisión de siembra incide principalmente en departamentos del centro-norte y este provincial, donde cierto temor a la plaga fue mencionado entre los factores determinantes para la planificación del cereal.

Hacia el sur y sudeste el factor Chicharrita no parecer influir en los planes de siembra.

La situación descripta estaría condicionando especialmente las siembras tardías y llevando, en algunas zonas, a evaluar el traslado de superficie hacia soja, sorgo o girasol.

También se mencionan, aunque con menor frecuencia, el costo de los fertilizantes, los arrendamientos y otras cuestiones vinculadas al manejo de los lotes.

En este contexto, el reporte de la BCCBA relevó la presencia de maíz guacho en la provincia, debido a su importancia como alimento de Dalbulus maidis durante el período entre campañas.

En términos generales, predominaron las categorías nula y baja, que concentraron cerca del 85% de las respuestas.

Sin embargo, se observaron diferencias entre departamentos, con una mayor proporción de presencia media en sectores del centro-norte provincial, como Juárez Celman, Ischilín y Totoral, mientras que hacia el centro-sur predominaron ampliamente los niveles nulos y bajos.

Obviamente, la permanencia de plantas voluntarias adquiere especial importancia de cara a la próxima campaña, ya que puede favorecer la continuidad del denominado “puente verde” para la chicharrita.

De acuerdo con el informe n°49 del 1 de septiembre de 2026 de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, hacia fines de agosto se observó una disminución en la abundancia del vector en las regiones Centro-Norte y Centro-Sur.

Aun así, su seguimiento continúa siendo relevante durante la transición hacia la primavera y el inicio de las primeras siembras de maíz.

En cuanto a la calidad de la semilla de soja disponible para la campaña 2026/27, los análisis realizados por el Laboratorio de Semillas de la BCCBA evidenciaron un deterioro respecto al ciclo anterior.

El 72% de las muestras alcanzó o superó un Poder Germinativo (PG) del 80%, frente al 87% registrado en la campaña previa.

Esta disminución estuvo asociada principalmente a los excesos de precipitaciones ocurridos durante abril, que demoraron la cosecha y prolongaron la exposición de las semillas maduras a condiciones de elevada humedad, favoreciendo su deterioro.

El invierno de 2026 se desarrolla bajo condiciones más húmedas, con precipitaciones que durante julio y agosto se ubicaron por encima del promedio histórico en toda la provincia.

Esta mayor disponibilidad de agua contribuyó a la recarga de los perfiles de cara a las próximas siembras y también favoreció la emergencia y persistencia de maíces guachos en algunos sectores, un aspecto relevante dentro del contexto sanitario planteado para la próxima campaña.