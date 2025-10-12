Un siniestro vial ocurrido anoche en el kilómetro 53 de la Ruta Nacional 14 dejó como saldo siete personas heridas, todas oriundas de Gualeguaychú, luego de que un automóvil Renault Clio colisionara con un camión Scania cargado con cebollas.

El hecho se registró alrededor de las 20.40, en el carril norte-sur de la calzada, y fue intervenido por personal de Comisaría Séptima, alertado por el Comando Radioeléctrico.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el camión, perteneciente a una empresa de Comandante Andresito (Misiones), se encontraba detenido sobre la banquina oeste, mientras que el vehículo de menor porte permanecía sobre el carril rápido.

Los siete ocupantes del Renault Clio -cuatro menores de 10, 11, 4 y 2 años, y tres adultos de 42, 28 y 24 años. fueron trasladados al Hospital Centenario. Según el parte médico, una mujer de 24 años sufrió una fractura de clavícula, mientras que el resto presentó lesiones leves.

En tanto, el conductor del camión, un joven de 27 años, y su acompañante de 51, ambos misioneros, resultaron ilesos. El test de alcoholemia practicado al chofer dio resultado negativo. Según indicaron, viajaban desde Misiones hacia el Mercado Central de Buenos Aires, con el transporte de cebollas.