La Dirección de Educación lleva adelante las clases del programa “Vamos a la Universidad”. La iniciativa gratuita está dirigida a estudiantes de los últimos años del nivel secundario y a vecinos que planifican comenzar estudios superiores.

El trayecto formativo se enfoca en materias clave como Matemática, Química y Biofísica, asignaturas requeridas en la admisión de diversas carreras universitarias y terciarias. El espacio trabaja en el refuerzo de contenidos, el desarrollo de hábitos de estudio y la entrega de herramientas prácticas para abordar el paso entre la escuela secundaria y los estudios superiores.

Inscripciones abiertas todo el año

Dado que el programa mantiene el registro abierto durante todo el ciclo lectivo, los interesados pueden sumarse en cualquier momento a los grupos de estudio en funcionamiento, sin necesidad de esperar el inicio de una nueva etapa.

Para anotarse, los estudiantes deben completar el formulario en línea a través del enlace https://forms.gle/njmvY2awC4haYsHM8.

Asimismo, por consultas sobre horarios, materias o asistencia en el trámite de inscripción, la Dirección de Educación dispone de la línea telefónica 3446 320310.